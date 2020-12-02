Kastamonu Belediye Başkanından korkutan açıklama: Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı

Kastamonu Belediye Meclisi Aralık ayı toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, kentte hızla artan koronavirüs sayıları nedeniyle vatandaşlara uyarılarda bulundu. Vaka sayılarının Kastamonu’da gerçekten çok fazla arttığına işaret eden Başkan Vidinlioğlu, “Yeni filyasyon ekipleri gündeme gelecek. MHP grubunda şu anda çok ciddi sayıda eksiklik var, koronavirüs pandemisinden dolayı. Arkadaşlarımızın kimisi temaslı kimisinin de testi pozitif çıktı. Toplantı öncesinde hastanemizin Başhekimi ile görüştüm. Durum gerçekten çok ciddi. Belki yatak olarak bir miktar daha tolere edilebilir ama yataktan ziyade yoğun bakım şartları çok daha önemli. Yoğun bakıma sürekli nasıl ilave yapabiliriz diye durumu biraz daha götürebiliriz. Bu arada sağlık çalışanlarımıza Allah güç kuvvet versin. Artık sağlık çalışanlarımız tükenme noktasındalar" dedi.

'İSTENEN ÇOK ZOR BİR ŞEY DEĞİL'

Vaka sayılarının artmaması için vatandaşları duyarlı olmaya davet eden Vidinlioğlu, "Allah rızası için sağlık çalışanlarımız bu kadar gayret içerisindeyken, hepimizin sağlığı için bu kadar uğraşırken, bizler yine şehrin idarecileri olarak bu kadar tedbir alıp gayret ediyorken bir an önce virüs belasından kurtulmak istiyorken ama bazı yaşanan durumlar bizleri üzüyor. Bu kadar gayret varken en azından dışarıda dolaşan insanlarımız, büyüklerimiz, küçüklerimiz, aynı yaşıtta olduklarımız, birazcık daha hassasiyet göstermelerini bekliyoruz. İstenen çok zor bir şey değil" diye konuştu.