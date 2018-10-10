Kastamonu Bilim Şenliği başladı

Kastamonu'da düzenlenen bilim şenliğinde, öğrenciler bilimi uygulama yaparak öğrenecek.

Kastamonu Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğünce Kuzeykent Pazar Yeri'nde düzenlenen "Bilim Şenliği"nin açılışında konuşan Vali Yaşar Karadeniz, daha güzel ve rahat bir yaşamın yolunun üretmekten geçtiğini söyledi.

Bilime dayalı teknoloji üretilmesi gerektiğini vurgulayan Karadeniz, "Teknolojik ürünü daha ucuza mal etmek için de teknoloji üretilmelidir. Dünyamızda bilim ve teknoloji öne çıkıyor. Ürünleri geliştirmek için kafa yormalı ve gençlerimizi o doğrultuda yetiştirmeliyiz. Bu devamlı düşünen, problem çözen nesillerle mümkündür. Öğrencilerimizi mutlaka sorgulayan ve başımıza icat çıkaran çocuklar olarak yetiştirmeliyiz." dedi.

Belediye Başkanı Tahsin Babaş da gençlerin ilim ve fenne ağırlık vermesini istediklerini ifade etti. Öğrencileri her zaman desteklediklerini söyleyen Babaş, "Amacımız üretken olmak ve hayalden korkmamaktır. Her işin başı hayaldir. İyi hayal kurabilen ve hayallerini gerçeğe dönüştürebilen gençlerimize elimize gelen desteği vereceğiz." diye konuştu.