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Kastamonu Bilim Şenliği başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 14:23 | Son Güncelleme

Şenliğe katılan öğrenciler, 57 farklı atölyede deneyler yaparak bilimi eğlenerek öğrenme fırsatını bulacak - Vali Yaşar Karadeniz: - "Öğrencilerimizi mutlaka sorgulayan ve başımıza icat çıkaran çocuklar olarak yetiştirmeliyiz"

Kastamonu'da düzenlenen bilim şenliğinde, öğrenciler bilimi uygulama yaparak öğrenecek.

Kastamonu Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğünce Kuzeykent Pazar Yeri'nde düzenlenen "Bilim Şenliği"nin açılışında konuşan Vali Yaşar Karadeniz, daha güzel ve rahat bir yaşamın yolunun üretmekten geçtiğini söyledi.

Bilime dayalı teknoloji üretilmesi gerektiğini vurgulayan Karadeniz, "Teknolojik ürünü daha ucuza mal etmek için de teknoloji üretilmelidir. Dünyamızda bilim ve teknoloji öne çıkıyor. Ürünleri geliştirmek için kafa yormalı ve gençlerimizi o doğrultuda yetiştirmeliyiz. Bu devamlı düşünen, problem çözen nesillerle mümkündür. Öğrencilerimizi mutlaka sorgulayan ve başımıza icat çıkaran çocuklar olarak yetiştirmeliyiz." dedi.

Belediye Başkanı Tahsin Babaş da gençlerin ilim ve fenne ağırlık vermesini istediklerini ifade etti. Öğrencileri her zaman desteklediklerini söyleyen Babaş, "Amacımız üretken olmak ve hayalden korkmamaktır. Her işin başı hayaldir. İyi hayal kurabilen ve hayallerini gerçeğe dönüştürebilen gençlerimize elimize gelen desteği vereceğiz." diye konuştu.

Kastamonu Şehit Mehmet Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu Fen Bilgisi Öğretmeni Kamil Doğanay ise şenlik sayesinde öğrencilerin güzel iki gün geçireceğini söyledi. Etkinliğe katılan öğrencilerin bilimi yaşayarak öğrenme fırsatı bulduğunu dile getiren Doğanay, "Öğrencilerimiz burada robottan rokete, deneylerden yazılımlara, ebru sanatında diğer alanlara kadar birçok şeyi hem görecek hem de uygulama fırsatı bulacak. Ayrıca atık maddelerden yeni şeyler yapmayı öğrenecekler. Öğrenciler 57 farklı atölyede hayalini kurduğu şeyi yapmayı öğrenecek." değerlendirmesini yaptı.

Doğanay, 2 gün sürecek etkinliğe Ankara, İstanbul, Diyarbakır, Samsun başta olmak üzere 15 ilden katılım olduğunu aktardı.

Konuşmaların ardından bilimsel deneylerden oluşan gösteri yapıldı. Protokol üyeleri atölyeleri gezdi.

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atölye Bilim Şenliği KASTAMONU öğrenciler

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