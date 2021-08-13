Kastamonu Bozkurt'taki selin geliş anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı: Götürdü köprüyü, kaçın

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sele neden olan Ezine Çayı'nın kenarındaki binalardan birinin balkonundan çekilen görüntüde, şiddetli yağış ile birlikte su seviyesi yükselen çayda sürüklenen ağaç ve kütüklerin, ilçe merkezindeki köprüyü tıkadığı görüldü.

PANİK İÇİNDE KAÇIŞTILAR

Köprünün altındaki boşluğun kapanmasıyla çayın taştığı, sel suyunun cadde ve sokakları içine alması saniye saniye kaydedildi. Bu arada selin geldiğini fark eden caddedekilerin sağa sola panik içinde kaçtıkları da görüntüye yansıdı.

"GÖTÜRDÜ KÖPRÜYÜ, KAÇIN"

Görüntüyü çeken kişi ve yanındakilerin ise "Götürdü köprüyü, kaçın, koşun. Bu ne böyle? Allah'ım sen bizi koru" dedikleri duyuldu.

SEL FELAKETİNDE SON DURUM

Batı Karadeniz'i etkisi altına alan sel nedeniyle Kastamonu'da 25, Sinop’ta 2 kişi hayatını kaybetti. Bartın'da kaybolan 1 vatandaşı arama çalışmaları ise devam ediyor. Öte yandan sel bölgesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kastamonu, Sinop ve Bartın'ın sel bölgesi ilan edildiğini duyurdu.

SEL FELAKETİNDE SON DURUM

Batı Karadeniz'i etkisi altına alan sel nedeniyle Kastamonu'da 25, Sinop’ta 2 kişi hayatını kaybetti. Bartın'da kaybolan 1 vatandaşı arama çalışmaları ise devam ediyor. Öte yandan sel bölgesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kastamonu, Sinop ve Bartın'ın sel bölgesi ilan edildiğini duyurdu.

Kaynak: DHA

