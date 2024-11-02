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Kastamonu'da 100 milyon TL'den fazla vurgun! 30 gün sonra tahliye edildiler: Dosyada tutuklu kalmadı

02.11.2024 20:13
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Kastamonu Entegre firmasını, belgede sahtecilik ve benzeri yöntemlerle 100 milyon liradan fazla zarara uğrattıkları iddiasıyla 9 kişi gözaltına alınmıştı. Davada tutuklu bulunan 3 sanık, 30 gün sonra tahliye edildi. Olayda tutuklu sanık kalmadı.

Kastamonu'da 100 milyon TL'den fazla vurgun! 30 gün sonra tahliye edildiler: Dosyada tutuklu kalmadı

Edinilen bilgiye göre, Hayat Holding bünyesinde, orman ve ağaç ürünleri sektöründe faaliyet gösteren Kastamonu Entegre firması tarafından yapılan suç duyurusunun ardından, 9 kişi hakkında Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “suç işleme amacıyla örgüt kurma”, “hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma”, “belgede sahtecilik” ve “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlarından soruşturma başlatıldı.

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GÖZALTINA ALINDILAR

Soruşturma çerçevesinde Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Kastamonu Entegre firmasının fabrika direktörü Enüs Koç’un da aralarında bulunduğu ve bir süre önce görevlerinden uzaklaştırılan birim müdürleri ve mühendislerle firmanın çalıştığı şirket yetkililerinden oluşan 9 kişi, Kastamonu merkezli İstanbul, Antalya, Afyonkarahisar ve Kocaeli’nde Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince düzenlenen operasyonla 2 Ekim günü gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 Ekim günü adliyeye sevk edilen şahıslardan Enüs Koç ile Metin U. ve İsmail Ö. tutuklanırken, 2 kişi savcılık soruşturmasının ardından, 4 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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30 GÜN SONRA TAHLİYE

30 gün sonra 3 tutuklu zanlı da Sulh Ceza Hakimliğince tahliye edildi. Dosyada tutuklu zanlı kalmadı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Kastamonu vurgun
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