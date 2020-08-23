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Kastamonu'da 2 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2020 17:02 | Son Güncelleme

Kastamonu’da koronavirüs nedeni ile kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alınan 2 kişi kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kastamonu'da 2 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Çatalzeytin’de karantina altındayken rahatsızlanarak Kastamonu’da Eğitim ve Araştırma Hastanesine koronavirüs servisine kaldırılan Firdes Özcan, burada yoğun bakım servisine alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Firdes Özcan hayatını kaybetti.

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde koronavirüs tedavisi gören Ahmet Tekelioğlu hayatını kaybetti. Rahatsızlanması sonucu Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine müracaat eden Ahmet Tekelioğlu, durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım servisine alındı. Tekelioğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. (İHA)

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