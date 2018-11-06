Kastamonu'da başıboş uyuz ve hastalıklı köpekler vatandaşlara kabusu yaşatıyor

Kastamonu-Tosya yolu üzerinde yer alan Bürnük köyü ve çevre mahallerinde bulunan köy halkı, yetkili mercilere müracaat etmelerine rağmen köpeklerden kurtulmak için bir sonuca ulaşamadı. Köy içinde sürekli dolaşan ve pisleyen köpekler, tarım ürünlerini kullanılamaz hale getirdi. Köylü, çocuklarını uyuz köpeklerden hastalık kapma korkusu ile dışarı çıkmalarını yasakladı. Uyuz dahil çeşitli hastalıklar taşıyan başıboş köpeklerin, gerekli aşılarının yapılmaması nedeniyle dışarıda ölen köpekler olduğuna dikkat çeken köylüler, ilçe kaymakamından sorunun çözümü aşamasında yardım istediler.

'KÖPEK KULÜBESİNİN KALDIRILMASINI İSTİYORUZ'

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Bürnük Köyü Güney mahallesinden Selahattin Demirtaş isimli köy sakini, köpeklerin bilgileri dışında köyün girişinde suyun bulunduğu alana ilçe kaymakamlığı tarafından köpek kulübesi yapıldığını daha sonrasında başıboş köpeklerin çoğaldığını iddia etti.

Demirtaş, "Yaklaşık 20 gün önce ilçe kaymakamımız ve yetkililer tarafında köyün yakın yerine kulübe bırakıldı. Sonrasında köyün etrafında uyuz ve hastalıklı yüzlerce köpek dolaşmaya başladı. Köpekler kulübesinin olduğu alan çitlerle çevrili bir alanda değil, köpekler başıboş ve aç bırakılmış durumda. İki derenin arasında yol kenarına bırakılan barınaklar ne derece çözüm oluyor acaba yetkililere sormak lazım. Köy adeta köpek istilasına uğradı. Çocuklarımız sokağa çıkamıyor. Büyüklerimiz de sürekli elimizde sopayla dolaşıyoruz. Bu hayvanların başıboş ve aç hali devam ederse insanlara da zarar verebilirler. Sayın kaymakamımızdan rica ediyoruz bu kulübeyi ve köpekleri buradan kaldırın. Daha sağlıklı bir alana götürün’' şeklinde konuştu.



