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Kastamonu’da bir ev, bir ahır ve üç samanlık küle döndü

01.11.2021 00:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu’da merkeze bağlı Baltacı köyünde iki katlı ahşap ev, bir ahır ve üç samanlık çıkan yangında küle döndü.

Kastamonu’da bir ev, bir ahır ve üç samanlık küle döndü

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da merkez Baltacı köyü Akpınar Mahallesi’nde Sami Bozacı’ya ait iki katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangında alevler, kısa sürede büyüyerek tüm evi kapladı. Yangın, çevrede bulunan ahır ve samanlıklara da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

UZUN UĞRAŞLAR SONUCUNDA KONTROL ALTINA ALINDI

Kastamonu Belediyesi itfaiyesine Araç ve Daday itfaiye ekipleri de destek verdi. Yangın uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alındı.

Çıkan yangında iki katlı ahşap ev ile bir ahır ve üç samanlık tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının ardından jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. (İHA)


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Anahtar Kelimeler:
yangın Kastamonu
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