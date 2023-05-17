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Kastamonu'da dehşet: Husumetlisini kalbinden bıçakladı

17.05.2023 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç olay Kastamonu'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.B ile A.C.A arasında husumet bulunuyordu. Korkunç olayda ise U.B., A.C.A. tarafından kalbinden bıçaklandı. Kalbinden bıçaklanan U.B. ağır yaralandı. Olayın şüphelisi A.C.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kastamonu'da dehşet: Husumetlisini kalbinden bıçakladı

Olay, gece saatlerinde Kastamonu Kuzeykent Mahallesi'ndeki Mutlu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan U.B ile A.C.A arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle A.C.A., kalbinden bıçakladığı U.B.'yi ağır yaraladı.

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Çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı şahıs U.B., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan U.B.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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GÖZALTINA ALINDI

Olayın şüphelisi A.C.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. (İHA)

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