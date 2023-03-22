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  4. Kastamonu'da denizde kaybolan balıkçının cansız bedeni 6 ay sonra bulundu

Kastamonu'da denizde kaybolan balıkçının cansız bedeni 6 ay sonra bulundu

22.03.2023 01:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, geçtiğimiz Eylül ayında balık tutmak için teknesiyle denize açılan Doğan Çelen kaybolmuştu. Günler süren aramalar sonucunda bulunamayan 39 yaşındaki Çelen'in cansız bedenine 6 ay sonra ulaşıldı.

Kastamonu'da denizde kaybolan balıkçının cansız bedeni 6 ay sonra bulundu

Cide İlyasbey limanından 26 Eylül 2022 tarihinde balık tutmak üzere denize açılan Doğan Çelen'den (39) bir daha haber alınamadı. Çelen'in kayığı kayalıklara bindirmiş olarak bulundu. Ekipler tarafından uzun süre denizde, deniz altı ve karada yapılan aramalarda Çelen'e ulaşılamayınca çalışmalar sonlandırıldı.

PANTOLONDAN ÇELEN'İN KİMLİĞİ ÇIKTI

Bugün Doğanyurt'da denize açılan bir balıkçı trol teknesinin kıyıdan 90 metre açıkta ağlarına insan cesedi takıldı. Balıkçılar tekneyi Doğanyurt limanına demirledi.

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Balıkçıların bildirmesiyle limana gelen ekiplerin yaptıkları incelemede tanınmaz halde olan cesedin pantolonundan Doğan Çelen'in kimliği çıktı. Olay yerine gelen Çelen'in anne ve babası da cesedin üzerindeki giysilerin çocukları Doğan Çelen'e ait olduğunu belirledi.

Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından ceset otopsi yapılmak üzere Adli Tıp'a gönderildi. (DHA)


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