Kastamonu'da dereye uçan aracı izleyen vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Ahmet K.’nin kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaldırıma çarptı, ardından korkulukları da aşan otomobil şehir merkezinden geçen Karaçomak Deresi’ne uçtu.

Kazada araçta büyük oranda hasar oluşurken, sürücü Ahmet K. ise yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ahmet K.’ye, merdiven yardımıyla Karaçomak Deresi’ne inen sağlık ve polis ekipleri müdahale etti.

AMBULANS DEREYE KADAR İNDİ

Araçtan çıkartılan sürücü Ahmet K., dereye kadar inen ambulansa sedye yardımıyla bindirildi. Ahmet K., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulunurken, kazayı izlemeye çalışan vatandaşlar ise sık sık sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıldı. Polis ekipleri, Cocid-19 pandemisine rağmen sosyal mesafeye uymayan ve giderek artan kalabalığı güçlükle dağıttı. (İHA)

