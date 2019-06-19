Kastamonu'da dev operasyon! Jandarma düğmeye bastı: Çok sayıda gözaltı var

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde başlatılan ve Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin de destek verdiği fuhuş operasyonunda Taşköprü İlçe Jandarma Komutanlığınca ilk etapta 18 şüpheli ve 1 yabancı uyruklu kadın yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan kişilerden 4’ü, Taşköprü İlçe Jandarma Komutanlığında ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 14 şüpheliden 8’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 6 şüpheli hakkında da adli kontrol kararı verildi.

Gözaltına alınan 9 şüphelinin de sorgusunun devam ettiği ve 19 Haziran'da mahkemeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)

