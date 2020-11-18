Kastamonu’da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-İnebolu karayolu üzerinde Ahmet Sever idaresindeki otomobil, Devrekani ilçesinden Kastamonu’ya geldiği sırada Sarıömer köyü yol ayrımında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı ardından trafik işaretine vurarak durdu. Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Ahmet Sever olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan Ercan Sever (45) ve Kezban Sever Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Kezban Sever’in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. İtfaiye ekipleri ise, kaza yapan otomobilde olası yangın durumuna karşı tedbir aldı.

Cumhuriyet Savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Ahmet Sever’in cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.

JANDARMA EKİPLERİ TESELLİ ETMEYE ÇALIŞTI

Babasının ölüm haberi üzerine kaza yerine gelen Murat Sever, gözyaşlarına hakim olamayarak jandarma ekiplerinin omzuna başını koyarak ağladı. Jandarma ekipleri de kazada babasını kaybeden Murat Sever’i teselli etmeye çalıştı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Ayrıca kaza yerine gelen ailenin yakınları sinir krizleri geçirdi. Aileyi ise, jandarma ekipleri teselli etti. Kazada ekmek, patates ve trafik seti gibi araçta bulunan malzemelerin de çevreye savrulduğu görüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)

