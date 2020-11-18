HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kastamonu’da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Kastamonu’da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

18.11.2020 20:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kastamonu’da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Kastamonu-İnebolu karayolunda bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kazada babasının öldüğünü öğrenen kişi, jandarmanın omzuna başını koyarak gözyaşı döktü.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-İnebolu karayolu üzerinde Ahmet Sever idaresindeki otomobil, Devrekani ilçesinden Kastamonu’ya geldiği sırada Sarıömer köyü yol ayrımında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı ardından trafik işaretine vurarak durdu. Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Ahmet Sever olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan Ercan Sever (45) ve Kezban Sever Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Kezban Sever’in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. İtfaiye ekipleri ise, kaza yapan otomobilde olası yangın durumuna karşı tedbir aldı.

İzmir'de feci kaza! Kamyon 11 aracı böyle biçtiİzmir'de feci kaza! Kamyon 11 aracı böyle biçti

Cumhuriyet Savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Ahmet Sever’in cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.

JANDARMA EKİPLERİ TESELLİ ETMEYE ÇALIŞTI

Babasının ölüm haberi üzerine kaza yerine gelen Murat Sever, gözyaşlarına hakim olamayarak jandarma ekiplerinin omzuna başını koyarak ağladı. Jandarma ekipleri de kazada babasını kaybeden Murat Sever’i teselli etmeye çalıştı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Ayrıca kaza yerine gelen ailenin yakınları sinir krizleri geçirdi. Aileyi ise, jandarma ekipleri teselli etti. Kazada ekmek, patates ve trafik seti gibi araçta bulunan malzemelerin de çevreye savrulduğu görüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnanılmaz: Suya daldı 'onunla' karşılaştı! İnanılmaz: Suya daldı 'onunla' karşılaştı!
Dinlenme tesisinde korkutan patlamaDinlenme tesisinde korkutan patlama
Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralarÇekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralar

En Çok Okunan Haberler

Önemli gelişme: Aşıda başarı oranı arttı!

Önemli gelişme: Aşıda başarı oranı arttı!

Hafta sonu şehirler arası seyahatler nasıl olacak?

Hafta sonu şehirler arası seyahatler nasıl olacak?

Ehliyetine süresiz el konulan sürücü dehşet saçtı!

Ehliyetine süresiz el konulan sürücü dehşet saçtı!

Çok konuşulacak iddia: Cumhur İttifakı'na destek verecek

Çok konuşulacak iddia: Cumhur İttifakı'na destek verecek

Benzin ve dizel araç satışı yasaklanacak

Benzin ve dizel araç satışı yasaklanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz lazım

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz lazım

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi

Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Kızıl geyik avlamıştı! Tepkilerden sonra kendini böyle savundu

Kızıl geyik avlamıştı! Tepkilerden sonra kendini böyle savundu

Moderna da Kovid-19 aşısının yüzde 94,5 etkili olduğunu açıkladı

Moderna da Kovid-19 aşısının yüzde 94,5 etkili olduğunu açıkladı

Diğer Haberler

Mersin'de dinlenme tesisinin kazan dairesinde patlama: 1 yaralı

Dinlenme tesisinde korkutan patlama

İstanbul'da metrobüs durağında yoğunluk

İstanbul'da korkutan yoğunluk!

Derste maskesini burun altına indiren öğretmene 900 TL ceza

Derste maskesini burun altına indiren öğretmene ceza

Yaşlı adamı evde öldüresiye dövüp zorla kadının ayağını öptürmüştü! Skandal olayda yeni gelişme

Yaşlı adamı öldüresiye dövüp zorla kadının ayağını öptürmüştü! Yeni gelişme

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 18 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu

Bakan Koca son durumu açıkladı: Yeni hasta sayısı 4 bini aştı

Marmaris’te balıkçı ağlarına 2 metre uzunluğunda bronz heykel takıldı

Balıkçı ağlarına takıldı: 2 metre uzunluğunda...

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.