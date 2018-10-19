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Kastamonu'da iğrenç olay! Komşusuna çuval taşıtma bahanesiyle...

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2018 19:13 | Son Güncelleme

Kastamonu’da merkeze bağlı Corumlu köyünde komşusuna cinsel istismarda bulunan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kastamonu'da iğrenç olay! Komşusuna çuval taşıtma bahanesiyle...

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da merkeze bağlı Corumlu köyünde ikamet eden A.Y. (45), komşusunu E.Y.’den (28) çuval taşıması için yardım istedi. Bunun üzerine harmana giden E.Y.’nin, çuval taşıdıkları esnada A.Y.’ye cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. A.Y.’nin bağrışları üzerine harmandan kaçan E.Y, ihbar sonrası köye gelen Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce yapılan takip sonrası yakalandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan E.Y., karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. E.Y., burada çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
KASTAMONU cinsel istismar cezaevi

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
bunun yaptığını ÇORUMLU Yapmazdı amma buda corumlu cıktı.
kastamonuda coştu
28-45 e istismarda bulumuyor rezalete bak
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