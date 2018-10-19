Kastamonu'da iğrenç olay! Komşusuna çuval taşıtma bahanesiyle...

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da merkeze bağlı Corumlu köyünde ikamet eden A.Y. (45), komşusunu E.Y.’den (28) çuval taşıması için yardım istedi. Bunun üzerine harmana giden E.Y.’nin, çuval taşıdıkları esnada A.Y.’ye cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. A.Y.’nin bağrışları üzerine harmandan kaçan E.Y, ihbar sonrası köye gelen Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce yapılan takip sonrası yakalandı.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan E.Y., karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. E.Y., burada çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
CHP'de Mustafa Sarıgül bombası! Resmi başvuruyu yaptı
AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk istifa etti
3 erkek 3 kız bir evde! Korkunç detayı abla anlattı
Denizde böyle bulundu! Hareketsiz duruyordu
İstanbul Boğazı'nda iki savaş gemisi ve denizaltı…
'Cemal Kaşıkçı'nın nerede ve nasıl öldürüldüğü tespit edildi'
Japon deprem uzmanından ürküten Türkiye uyarısı
Instagram'ın en tatlı ailesi! Fotoğrafları beğeni rekoru kırıyor
Okuyucu Yorumları 4 yorum