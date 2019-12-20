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Kastamonu'da iki aile arasındaki arazi kavgası kanlı bitti: 3 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 20:42 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine bağlı Alatarla Köyü'nde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kastamonu'da iki aile arasındaki arazi kavgası kanlı bitti: 3 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Alatarla Köyü'nde aralarında arazi meselesi yüzünden anlaşmazlık bulunan iki ailenin tarafları bir iş yerinin önünde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine husumetli olan taraflar birbirlerine ateş etmeye başladı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 KİŞİ YARALI

Olayda aynı aileden Süleyman Doğan, Namık Doğan ve Ertan Doğan hayatını kaybetti. İhsan Doğan ise ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi.
kastamonu

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olaya karıştıkları iddiası ile A.Y ve K.Y. jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Taşköprü Cumhuriyet savcılığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

(İHA)

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KASTAMONU silahlı çatışma arazi kavgası cinayet

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