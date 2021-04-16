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Kastamonu'da iki grup taş ve sopalarla birbirine girdi

16.04.2021 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde aralarında husumet olan iki grup, taş ve sopalarla birbirine girdi. Güvenlik kameralarına yansıyan kavgada 1’i ağır 6 kişi yaralandı.

Kastamonu'da iki grup taş ve sopalarla birbirine girdi

Olay, İnebolu Çatalkaya Sanayi Sitesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akraba oldukları ve arazi anlaşmazlığı yaşadıkları iddia edilen iki grup arasında yaşanan tartışma sonrasında taraflardan biri araçlarına binerek ellerine aldıkları sopalar ile sanayi sitesi önüne geldi.

YARALILAR VE GÖZALTILAR VAR

Sanayi sitesi önünde araçlarından inen eli sopalı kalabalık grup, iş yeri önünde otomobillerinin başında bekleyen 5 kişilik guruba saldırdı. Taş ve sopalar ile birbirine saldıran iki gurubun kavgasında 1’i ağır 6 kişi yaralandı.

Olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.

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Öte yandan, kavga anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde sanayi sitesi önünde araçları başında bekleyen bir guruba, olay yerine araçları ile gelen elleri sopalı bir baka gurup saldırıyor. Görüntülerin devamında yaklaşık 2 dakika süren kavgada her iki gruptan da yaralananlara yakınları müdahale ediyor. Sona eren kavganın ardından taraflar birbirinden uzaklaşıyor.

(İHA)


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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Kastamonu

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