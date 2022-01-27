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  4. Kastamonu'da ilginç anlar! Yol ortasında iki tavşanın kavgası gülümsetti

Kastamonu'da ilginç anlar! Yol ortasında iki tavşanın kavgası gülümsetti

27.01.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde karlı kaplı yolda eksi 15 derece soğuğa rağmen iki tavşanın kavgasını bir vatandaş cep telefonuyla kaydetti. Tavşanların uzun süre kavga ederek aracın önünden çekilmediği görüldü.

Kastamonu’nun Azdavay ilçe girişinde vatandaşların kamerasına yansıyan tavşanların kavgası izleyenleri gülümsetti.

"KARI-KOCA YA DA ARAZİ KAVGASI"

Karlı kaplı yolda eksi 15 derece de kavga eden tavşanlar, uzun süre aracın önünden çekilmedi. Ortaya gülümseten görüntülerin çıktığı tavşanların kavgasında vatandaşların konuşması da gülümsetti. Araçta iki kişi oldukları düşünülen cep telefonu kaydında tavşanların kavgasına “karı-koca ya da arazi kavgası” şeklinde yorumlar yaptıkları duyuldu.

Vatandaşlar, “Eksi 15 derece soğukta neyi paylaşamıyorsunuz, baksana sürekli bunlar birbirlerine vuruyorlar. Bu soğuk havada ne oldu da bu kadar kızdınız. Kesin karı-koca ya da arazi anlaşmazlığı kavgasıdır” dedikleri duyuldu.

Ayrıca vatandaşların, “Dünya malı dünyada kalır, ne yapıyorsunuz, ayrılın” diyerek, birbirlerine “Ne yapalım, ayıralım mı? Baksana yüzü gözü kan içinde kaldı” dedikleri duyuluyor.

(İHA)

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Kastamonu
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