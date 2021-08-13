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  4. Kastamonu'da korkunç görüntüler! Aracını kurtarmaya çalışan kişi sel sularına kapıldı

Kastamonu'da korkunç görüntüler! Aracını kurtarmaya çalışan kişi sel sularına kapıldı

13.08.2021 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel ve taşkının kısa sürede her şeyi yıktığı görüntülenirken, bir kişinin de sel sularına kapıldığı korkunç anlar saniye saniye kaydedildi.

Türkiye, güney sahillerindeki yangın felaketinin yaraları henüz tam anlamıyla sarılmadan Karadeniz kıyılarındaki sel ve heyelanlarla sarsıldı.

Sinop, Kastamonu ve Bartın'da şiddetli yağışlar, su taşkınlarına ve heyelana neden oldu.

Sel bölgelerinde mahsur kalanların kurtarılması için başlatılan çalışmalar devam ederken felakete ilişkin çarpıcı görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Son olarak ortaya çıkan, felaketzede bir kadının evinin balkonundan çektiği görüntülerde, dakikalar içinde sel sularının nasıl yıkıcı güce ulaştığı görülüyor.

SEL SULARINA KAPILDI

Görüntülerin ilerleyen bölümlerinde ise aracını kurtarmaya çalışan bir kişinin sel sularına kapıldığı anlar izleyenleri dehşete düşürdü. Görüntüleri çeken kadının "Adam kaldı. Adam kaldı orada. Abi kaç! Abi bırak arabayı kaç! Adam kaldı içeride kaldı adam." sözleri yürek parçalıyor.

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Anahtar Kelimeler:
sel Kastamonu
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