Kastamonu'da korkunç görüntüler! Aracını kurtarmaya çalışan kişi sel sularına kapıldı

Türkiye, güney sahillerindeki yangın felaketinin yaraları henüz tam anlamıyla sarılmadan Karadeniz kıyılarındaki sel ve heyelanlarla sarsıldı.

Sinop, Kastamonu ve Bartın'da şiddetli yağışlar, su taşkınlarına ve heyelana neden oldu.

Sel bölgelerinde mahsur kalanların kurtarılması için başlatılan çalışmalar devam ederken felakete ilişkin çarpıcı görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Son olarak ortaya çıkan, felaketzede bir kadının evinin balkonundan çektiği görüntülerde, dakikalar içinde sel sularının nasıl yıkıcı güce ulaştığı görülüyor.

SEL SULARINA KAPILDI

Görüntülerin ilerleyen bölümlerinde ise aracını kurtarmaya çalışan bir kişinin sel sularına kapıldığı anlar izleyenleri dehşete düşürdü. Görüntüleri çeken kadının "Adam kaldı. Adam kaldı orada. Abi kaç! Abi bırak arabayı kaç! Adam kaldı içeride kaldı adam." sözleri yürek parçalıyor.

