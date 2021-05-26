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Kastamonu'da korkunç olay! Engelli çocuğu köpeklerin önüne attı

26.05.2021 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu’nun İsmailbey Mahallesi'nde ikamet eden bir kişi, yaramazlık yaptığı gerekçesiyle kolundan tuttuğu 8 yaşındaki çocuğu köpeklerin önüne attığı iddia edildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde küçük yaştaki çocuğun, köpeklerin saldırısından kendi imkanlarıyla kurtulduğu görüldü.

Kastamonu'da korkunç olay! Engelli çocuğu köpeklerin önüne attı

Kastamonu’da İsmailbey Mahallesi Okmeydanı Sokak üzerinde ikamet eden Nazlı Gedik, 8 yaşındaki oğlu Arafat Miran Kahreman ile birlikte komşularıyla kapının önünde sohbet ediyordu. Komşularıyla sohbet ettiği sırada yine komşusu olan Ö.Ç., yaramazlık yaptığı gerekçesiyle 8 yaşındaki Arafat Miran Kahreman’ı kolundan tutup köpek kulübesine attığı iddia edildi. Burada köpek kulübesine atılan Arafat Miran Kahreman’ın, kendi imkanlarıyla köpek kulübesinden çıktığı sırada köpeklerin saldırısına uğradığı ve yaralandığı iddia edildi. Bunun üzerine Nazlı Gedik, komşusu Ö.Ç.’ye tepki göstererek ilk önce oğlunu Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Buradaki tedavisi yapıldıktan sonra Nazlı Gedik, Şehit Recep Şahin Polis Merkezi Amirliğine giderek komşusu Ö.Ç.’den şikayetçi oldu.

"OĞLUMU, KÖPEKLERİN ÖNÜNE ATTI"

Oğlunun yüzde 90 engelli olduğunu belirten Nazlı Gedik, “Çocuğumla ve komşularımızla birlikte kapının önünde otururken benim çocuğum birde yüzde 90 engeli bulunuyor. Arafat Miran ile kapının önünde oturduğum sırada ‘beni rahatsız ediyorsun, gözümün önünden çekil’ diyerek çocuğumu sürükleyerek köpek kulübesinin içerisine köpeklerin önüne doğru attı. Daha sonra çocuğum, buradan kurtulmaya çalışırken kulübeden çıkmasına izin vermedi. Ardından kulübede bıraktı çocuğumu, çocuğum buradan köpeklerin saldırısına uğradı. Şikayetçiyim. Gereken ne ise yapılmasını arz ediyorum. Adalete güveniyorum”

"ÇOCUK YARAMAZLIK YAPAR AMA BU HAREKETİ YAKIŞTIRAMADIM"

Nazlı Gedik, “Çocuktur bu, yaramazlıkta yapar. Her türlü yaramazlığı yapar çocuklar. Sonuçta benim çocuğumda 8 yaşında. Uyarması gerekiyordu ya da bana gelip söylemesi gerekiyordu. Bana gelip ‘Nazlı, çocuğunun terbiyesini verir misin’ demesi gerekiyordu. Çocuktur bu, her türlü yaramazlığı yapar ama bu hareketi kendisine kesinlikle yakıştıramadım. Şikayetçiyim, çocuğumu alıp gözümün önünde köpeklerin önüne attı, daha sonra da köpekler çocuğuma saldırdı” diye konuştu.

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Güvenlik kamerası görüntüsünde çocuğun köpek kulübesine doğru itildiği görülüyor
Öte yandan çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntüsüne bakıldığında bir şahsın, çocuğun kolundan tutarak köpek kulübesinin içerisine doğru ittiği görülüyor. Köpek kulübesine düşen çocuk, köpekle birlikte dışarıya çıktığı ve bir köpeğin bacağından diğer köpeğinden de kolundan ısırdığı görülüyor.

Kolundan ve bacağından yaralanan 8 yaşındaki Arafat Miran Kahreman’ın tetanos aşısı olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ÇOCUĞUN YAKINLARI, SOPALARLA SALDIRMAK İSTEDİ

Şikayetin ardından ailenin yakınları, çocuğu köpek kulübesine attığı ileri sürülen Ö.Ç.’nin evine ellerinde sopalarla saldırmak istedi. Çevrede bulunan komşuların ve olay yerine çağrılan polis ekiplerinin araya girmesiyle olay daha da büyümeden engellendi. Ayrıca olayı gerçekleştirdiği ileri sürülen Ö.Ç, gerekli ifadeyi karakolda verdiğini ve suçsuz olduğunu belirterek, suçlamaları kabul etmedi. (İHA)

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