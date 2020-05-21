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  4. Kastamonu'da korkunç olay! Fotoğraf çektirirken uçuruma düştü

Kastamonu'da korkunç olay! Fotoğraf çektirirken uçuruma düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2020 10:05 | Son Güncelleme

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, fotoğraf çektirmek için çıktığı kayalıktan düşerek yaklaşık 150 metre yuvarlanan Kevser Beyazıt (20), ağır yaralandı. Vucudunun pek çok yerinde kırıklar oluşan beyazıt, ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Fener mevkiinde bulunan kayalıklarda meydana geldi. Ailesi ile iftar öncesi gezintiye çıkan Kevser Beyazıt, uçurum kenarında fotoğraf çektirdiği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 150 metre yükseklikten düştü. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Beyazıt, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu, sedyeye bağlanarak düştüğü yerden çıkarıldı. Vücudunun pek çok yerinde kırıklar oluşan Kevser Beyazıt, Cide Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

KAYMAKAM AÇIKGÖZ, YARALIYA MORAL VERDİ

Olayı haber alarak gelen Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, kurtarma çalışmalarını yakından takip etti ve sedyeyle taşınan Kevser Beyazıt'a telkinlerde bulunarak moral verdi.

(DHA)

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