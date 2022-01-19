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Kastamonu'da korkunç olay! Sokak köpekleri İmran'ın yüzünü parçaladı

19.01.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da 14 yaşındaki İmran, 5 sokak sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Fotoğraf çekerken bir anda köpeklerin saldırısına uğrayan ve yüzü parçalanan çocuk, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ameliyatta başına 12 dikiş atıldığı öğrenilen İmran B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kastamonu'da korkunç olay! Sokak köpekleri İmran'ın yüzünü parçaladı

Korkunç olay, Kastamonu’nun Seydiler ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki İmran B., bölgede etkili olan kar yağışı sırasında sokakta öz çekim yapmak istedi. Bu sırada çevrede bulunan 5 sokak köpeği, öz çekim yapan İmran B.’ye saldırdı. Bir anda köpeklerin saldırısına uğrayan 14 yaşındaki İmran B., köpeklerden kurtulamadı.

İMDADINA BELEDİYE PERSONELİ YETİŞTİ

Çocuğun yardımına ise belediyenin temizlik personeli yetişti. Belediye personeli, sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan İmran B.'yi kurtardı. Köpeklerden kurtarılan İmran B.'nin yüzünde derin yarık izleri oluştu. Olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İmran B., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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AĞIR YARALANDI

Köpeklerin saldırısında ağır yaralanan ve yüz bölgesinde ciddi yarıkların oluştuğu İmran B. ameliyata alındı. Ameliyatta başına 12 dikiş atıldığı öğrenilen İmran B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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(İHA)

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