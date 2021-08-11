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  4. Kastamonu'da korkutan görüntüler! Sele kapılan araçlar üst üst bindi, mahalle savaş alanına döndü

Kastamonu'da korkutan görüntüler! Sele kapılan araçlar üst üst bindi, mahalle savaş alanına döndü

11.08.2021 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde etkili olan sel sebebiyle kent merkezi tamamen sular altında kaldı. Taşan Ezine çayın ile gelen sel sularına kapılan araçlar ise denize doğru sürüklenmeye başladı.

Kastamonu’da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış sebebiyle birçok ilçede sel baskınları yaşandı.

HES KANALININ PATLAMASI SONUCU KÖYLE SULAR ALTINDA KALDI

Devam eden yağışın etkili olduğu Bozkurt ilçesinde ise HES kanalının patlaması ile bazı köyler sular altında kalırken, Ezine çayından taşan sel suları ise kent merkezini kapladı. Bir kişinin öldüğü iddia edilen sel ile çok sayıda kişinin evlerinde mahsur kaldığı öğrenildi. Kent merkezini kaplayan sel sularına kapılan çok sayıda araç ise denize doğru sürüklenmeye başladı.

Bozkurt ilçesinde büyük hasara sebep olan selde bazı vatandaşlar ise kentin yüksek kesimlerine çıkarak kendilerini korumaya çalıştı. Sel suları ile tamamen kaplanan ilçe merkezi ve köylerde kapıp ve mahsur kalan vatandaşları arama ve kurtarma çalışmaları başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
sel Kastamonu
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