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  4. Kastamonu’da koronavirüs nedeniyle 2 köy daha karantina altına alındı

Kastamonu’da koronavirüs nedeniyle 2 köy daha karantina altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2020 22:22 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Küre ilçesinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 köy daha karantina altına alındı.

Kastamonu’da koronavirüs nedeniyle 2 köy daha karantina altına alındı

Küre Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan açıklamada halk sağlığını korumak ve yeni tip koronavirüs salgınının kontrolü amacıyla Küre’de İğdir köyü ile Curalar köyünün 14 gün süreyle karantina altına alındığı, söz konusu köylere giriş ve çıkışlara izin verilmeyeceği bildirilerek, gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin azami derecede uygulanacağı kaydedildi.

Son alınan karantina kararlarının ardından Kastamonu’da karantina altına alınan yerleşim yeri sayısı 6’ya yükseldi. (İHA)

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