HABER

Kastamonu'da nikah memuru çifti korkuttu! Bu kez roller değişti

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2018 16:49 | Son Güncelleme

Kastamonu'da, ikinci evliliklerini gerçekleştirecek Necati Keçeci ile Filiz Alkan'ın nikah töreninde yapılan espriler, renkli anlar yaşanmasına neden oldu. Nikahın kıyılacağı sırada şahitlerin gelin ve damatla, "baskı var" diyerek şakalaşması üzerine nikah memuru, "Bana zorla defteri toplatacaklar." şeklinde espri yaptı.

Kastamonu'da nikah memuru çifti korkuttu! Bu kez roller değişti

Kastamonu'da 20 yıldır taksicilik yapan 66 yaşındaki Necati Keçeci ile 53 yaşındaki Filiz Alkan, ikinci evliliklerini yapmak için nikah masasına oturdu. Grand Moni Nikah Salonu'ndaki nikah öncesinde yapılan espriler, renkli anların yaşanmasına neden oldu. Nikahın kıyılacağı sırada şahitlerin gelin ve damatla, "baskı var" diyerek şakalaşması üzerine nikah memuru, "Bana zorla defteri toplatacaklar." şeklinde espri yaptı.

'BİRİ DAHA BİR ŞEY SÖYLERSE TOPLAYIP GİDECEĞİM'

Bunun üzerine Keçeci, "Ben çoktan hazırım memur bey. Bir an önce imzalayıp nikahı kıyalım, bu iş uzayacak." ifadesini kullandı. Nikah memurunun, "Manisa Turgutlu'da memur defteri toplamış gitmiş. Biri daha bir şey söylerse toplayıp gideceğim." şeklindeki sözleri salonda gülüşmelere neden oldu. Gelin ve damadın meraklı bakışlarını gören nikah memuru, "Merak etmeyin bu nikahı kıyacağım." diyerek çifti rahatlattı.

Keçeci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Yaklaşık 30 yıl sonra yeniden evlendim. Birbirimizi tanıdığımız için çok şanslıyız. Birbirimizi tanıdıktan sonra evlenmeye karar verdik." dedi.

'PANİK YAPTIM'

Nikah sırasında memurun şaka yaptığını belirten Keçeci, "Nikah memuru kalkıp gitmedi ama şaka da olsa Manisa'da bir memurun kalkıp gittiğini söyledi. Ben de panik yaptım. 'Gitmeden hemen kıyalım' dedim." ifadesini kullandı.

Keçeci, taksicilik yaptığını, o nedenle aracını gelin arabası olarak kullandığını kaydetti.

Filiz Alkan da çok mutlu olduğunu, eşiyle ikinci baharını yaşamak istediğini dile getirdi.

PARTNERBir köyün isyanı... Sürekli dayak yiyorlarBir köyün isyanı... Sürekli dayak yiyorlar
Jandarmadan 6 milyon TL'lik tarihi eser operasyonu Jandarmadan 6 milyon TL'lik tarihi eser operasyonu
Korkutan manzara! Binlercesi kıyıya vurdu Korkutan manzara! Binlercesi kıyıya vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
KASTAMONU nikah nikah memuru Necati Keçeci Filiz Alkan

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'de Erdoğan'ı kızdıran 'Suriyeli' tartışması

AK Parti'de Erdoğan'ı kızdıran 'Suriyeli' tartışması

Erdoğan'ın gösterdiği İsmet İnönü fotoğrafına CHP'li Ağbaba'dan bir başka fotoğrafla yanıt!

Erdoğan'ın gösterdiği İsmet İnönü fotoğrafına CHP'li Ağbaba'dan bir başka fotoğrafla yanıt!

Ünlü gazeteci önce tecavüze uğradı sonra öldürüldü

Ünlü gazeteci önce tecavüze uğradı sonra öldürüldü

Yerel seçim anketi! OPTİMAR ve Andy-Ar açıkladı

Yerel seçim anketi! OPTİMAR ve Andy-Ar açıkladı

Rüyasındaki meyvenin ağacından 13 bin tane dikti

Rüyasındaki meyvenin ağacından 13 bin tane dikti

Gelin adayı Solmaz Çiros'un son hali herkesi şaşırttı

Gelin adayı Solmaz Çiros'un son hali herkesi şaşırttı

İlginizi Çekebilir

Antalya'da kahreden ölüm! Kızı bir an olsun yanından ayrılmadı

Antalya'da kahreden ölüm! Kızı bir an olsun yanından ayrılmadı

Oğlu şikayet etti, imam açığa alındı!

Oğlu şikayet etti, imam açığa alındı!

Babalarından öyle bir miras kaldı ki! Gözlerine uyku girmiyor

Babalarından öyle bir miras kaldı ki! Gözlerine uyku girmiyor

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde vahşet!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde vahşet!

Erzurumlu bankacı herkesi şaşkına çevirdi! Gizlemek için 2 yıldır izin yapmamış

Erzurumlu bankacı herkesi şaşkına çevirdi! Gizlemek için 2 yıldır izin yapmamış

Okuyucu Yorumları 3 yorum
çılgınlar gibi eğlenmisler ;)
Vay anasını sayın seyirciler olaya bak. Yarın uluslararası tv kanalları flaş haber geçer bunu.
Nikah masasında şaka, espiri, gevezelik,zevzeklik yapılmaz. Nikah en ciddi işlerdendir. Hatta insanın hayatı boyunca yaptığı/yapacağı en önemli akittir, sözleşmedir. Son zamanlarda nikah masası bu tür espiri özürlü kişilerin zevzeklik yerine döndü. Nikah memuru arkadaş tavrını koymuş. Defteri toplayıp kalkadabilirdi.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Jandarmadan 6 milyon TL'lik tarihi eser operasyonu

Jandarmadan 6 milyon TL'lik tarihi eser operasyonu

Korkutan manzara! Binlercesi kıyıya vurdu

Korkutan manzara! Binlercesi kıyıya vurdu

Su seviyesi düşünce ortaya bakın ne çıktı

Su seviyesi düşünce ortaya bakın ne çıktı

2018 Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri’nde yarışan fotoğraflar

2018 Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri’nde yarışan fotoğraflar

Günlerce dev obruğun içinde kurtarılmayı bekledi

Günlerce dev obruğun içinde kurtarılmayı bekledi

Bir anda ortaya çıktı! Köylüleri tedirgin eden olay

Bir anda ortaya çıktı! Köylüleri tedirgin eden olay

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.