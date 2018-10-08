Kastamonu'da nikah memuru çifti korkuttu! Bu kez roller değişti

Kastamonu'da 20 yıldır taksicilik yapan 66 yaşındaki Necati Keçeci ile 53 yaşındaki Filiz Alkan, ikinci evliliklerini yapmak için nikah masasına oturdu. Grand Moni Nikah Salonu'ndaki nikah öncesinde yapılan espriler, renkli anların yaşanmasına neden oldu. Nikahın kıyılacağı sırada şahitlerin gelin ve damatla, "baskı var" diyerek şakalaşması üzerine nikah memuru, "Bana zorla defteri toplatacaklar." şeklinde espri yaptı.

'BİRİ DAHA BİR ŞEY SÖYLERSE TOPLAYIP GİDECEĞİM'

Bunun üzerine Keçeci, "Ben çoktan hazırım memur bey. Bir an önce imzalayıp nikahı kıyalım, bu iş uzayacak." ifadesini kullandı. Nikah memurunun, "Manisa Turgutlu'da memur defteri toplamış gitmiş. Biri daha bir şey söylerse toplayıp gideceğim." şeklindeki sözleri salonda gülüşmelere neden oldu. Gelin ve damadın meraklı bakışlarını gören nikah memuru, "Merak etmeyin bu nikahı kıyacağım." diyerek çifti rahatlattı.

Keçeci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Yaklaşık 30 yıl sonra yeniden evlendim. Birbirimizi tanıdığımız için çok şanslıyız. Birbirimizi tanıdıktan sonra evlenmeye karar verdik." dedi.