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  4. Kastamonu'da otobüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Kastamonu'da otobüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

27.07.2021 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 21 kişi yaralandı

Korkunç kaza, sabah saatlerinde Kastamonu'dan Daday arasındaki yolun Gölköy mevkisinde meydana geldi.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Kastamonu'dan Daday ilçesine memur taşıyan Taner Okudan yönetimindeki servis otobüsü, sürücünün ismi öğrenilemeyen otomobille kafa kafaya çarpıştı.

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21 YARALI VAR

Çarpışma nedeniyle otobüs şarampole devrilirken, otomobil de yol kenarına savruldu. Kazada, otomobil sürücüsü ile otobüste bulunan 20 kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kastamonu
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