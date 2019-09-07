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Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2019 06:11 | Son Güncelleme

Kastamonu-Daday karayolu Gölköy Köyü mevkiinde yoldan çıkan otomobil takla attı. Kazada emniyet kemeri takılı olmadığı anlaşılan iki üniversiteli genç kız hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Edilen bilgiye göre, Daday ilçesinden Kastamonu’ya gelen Refik İlhan Abazalı yönetimindeki 19 AAJ 663 plakalı otomobil, Gölköy Köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampolde takla attı.

İKİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaklaşık 60 metre sürüklenen otomobilde sürücü Refik İlhan Abazalı (26) ile Muhammed Mücahit Kızılarslan (24) yaralandı. Arka koltukta oturan ve emniyet kemeri takılı olmadığı anlaşılan 21 yaşındaki Burcu Örnek ile 20 yaşındaki Kübra Aldırmaz ise araçtan fırlayarak olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar sonrası olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri, polis ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevrede yapılan arama sonucunda kazada hayatlarını kaybeden ve Kastamonu Üniversitesi'nde okudukları öğrenilen genç kızlardan birisi şarampolde, diğeri de asfalt üzerinde bulundu.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar ise sıkıştıkları yerden çıkartılarak ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan otomobil sürücüsü Refik İlhan Abazalı’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza sonrasında Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından cenazeler, Kastamonu Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
KASTAMONU trafik kazası

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