Kastamonu'da polis, beylik tabancası ile eşini vurdu! 112'yi arayıp öldürdüğünü söyledi

Olay, Kastamonu'nun Saraçlar Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında bir süredir şiddetli geçimsizlik olduğu iddia edilen Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru E.T. ile eşi Burçin Sevgi T. arasında tartışma çıktı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İkili arasında başlayan bu tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. E.T., kavga sırasında beylik tabancasını aldı ve eşine ateş etti. 1 çocuk annesi Burçin Sevgi T., olay yerinde hayatını kaybetti.

112'Yİ ARAYIP EŞİNİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Polis memuru E.T., eşine ateş ettikten sonra sağlık ekiplerine haber verdi ve eşini öldürdüğünü söyledi. Bu telefonun ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

POLİS EKİPLERİNE TESLİM OLDU

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Burçin Sevgi T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet zanlısı E.T. ise polis ekiplerine teslim oldu. Cumhuriyet savcısı ve olay teri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Burçin Sevgi T.'nin cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan olayın ardından Kastamonu Valiliği tarafından açıklama yayınlandı. Valilik açıklamasında, "Bugün saat 17.00 sıralarında ilimiz Saraçlar Mahallesi'nde yaşanan olayda polis memuru E.T, aralarında çıkan tartışma sonucu eşi B.S.T'ye silahla ateş etmiş ve B.S.T. olay yerinde hayatını kaybetmiştir. Güvenlik güçlerimizce E.T, olayda kullandığı silahla yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyoruz" denildi.