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Kastamonu'da poşetini alan kara koştu!

21.02.2021 12:16 | Son Güncelleme:
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Kastamonu'da poşetini alan kara koştu!

Kastamonu'nun Cide ilçesinde karın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar yoğun yağış sonrası poşetlerini alarak kara koştu. Büyük küçük demeden karda kayarak keyifli anlar yaşayan vatandaşların o anları objektiflere yansıdı.

Kastamonu’nun Cide ilçesinde gün boyu etkisini gösteren kar yağışı beraberinde çile ile birlikte eğlenceyi de getirdi. Kastamonu’nun Cide ilçesinde Doğankaya köyünde ikamet eden köylüler, sokak aralarında kartopu savaşı yaparken bazıları da gün içerisinde yaptıkları alışverişler sonrasında para ödeyerek satın aldıkları poşetlerle buzlu zemin üzerinde kaymanın tadını çıkardı. Cide’ye bağlı Doğankaya köyünde yaşayan köylüler, küçük büyük demeden köy içerisinde yaptıkları yolda poşetlerle kaymanın keyfini çıkardı. Gönüllerince eğlenen gençlerin neşeli anları ise cep telefonuna kaydedildi.

'BİR YANDAN ÇİLE OLUYOR, BİR YANDAN KEYİF VERİYOR'

Karın esareti yanında eğlenceli yanının da olduğunu belirten Selahattin Çelik adlı vatandaş, “Ailemle birlikte kendimize küçük bir kayak yeri ayarladık. Burada küçük büyük demeden poşetlerle kayarak eğleniyoruz. Çocuklarım ve akrabalarımla birlikte poşetlerin üzerinden kayıyoruz. Kar, bir yandan bizlere çile olurken diğer yandan da keyifli vakit geçirmemizi sağlıyor. Her şeye rağmen yine de mutluyuz” dedi.

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İHA

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