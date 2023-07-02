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Kastamonu'da trafik kazası: 10 kişi yaralandı

02.07.2023 22:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da çarpışan hafif ticari araç ile otomobildeki 10 kişi yaralandı.

Kastamonu'da trafik kazası: 10 kişi yaralandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 10 kişi yaralandı.

Abdurrahman Sarıkuş (29) idaresindeki otomobil, Kornapa köyü mevkisinde, Seyfettin Göktürk (84) yönetimindeki hafif ticari araç ile çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki Sevim Şenol (18), Remziye Göktürk (78), Rabia Nur Sarıkuş (23), Alime (67), Ramazan (60), Gülfidan (31), Amine (1) ve Ramazan Taha Sarıkuş (3) yaralandı.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. (AA)

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trafik kazası Kastamonu

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