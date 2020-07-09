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  4. Kastamonu'da 'udumbara' çiçeği görüldü! 3 bin yılda bir açtığına inanılıyor

Kastamonu'da 'udumbara' çiçeği görüldü! 3 bin yılda bir açtığına inanılıyor

İLGİNÇ HABERLER  | 09.07.2020 16:59 | Son Güncelleme

Kastamonu Daday’da bir ağacın altına dinlemek için oturan Serkan Yılmaz, Budistlere göre 3 bin yılda bir açtığına inanılan 'udumbara' çiçeğini fark etti. Yılmaz, Budistlere göre 3 bin yılda bir açtığına inanılan 'udumbara' çiçeğinin Budizm inancına göre cennetten gelen hayır çiçeği olduğunu öğrendiğini söyledi.

Kastamonu'da 'udumbara' çiçeği görüldü! 3 bin yılda bir açtığına inanılıyor

Gözle görülmesi zor olan ve 'avatar' da denilen 'udumbara' çiçeğini fark eden Serkan Yılmaz, daha önce televizyonda gördüğü çiçeğin aynısı olduğunu fark etti. Budizm efsanesinde yer alan ve 'cennetten gelen hayır' olarak bilinen çapı 7 mm, gövdesi ise 1 mm olan efsane çiçeği bulduğu için kendisini şanslı hissettiğini bildiren Serkan Yılmaz, Budistlerin inandığı efsaneye göre, 'udumbara' çiçeğinin özel ve değerli bir tür olduğunu ifade ederek, “Çiçek sönünceye kadar yaprağını özenle saklamaya karar verdim. Arkadaşlarıma bu çiçeği heyecanla gösterdim. Bu çiçeğe ilişkin bir bilgiyi daha önce okumuştum. Aklıma geldi, çiçeği gördükten sonra araştırınca Budizmin inancına göre cennetten gelen hayır çiçeği olan Udumbara olduğunu öğrendim. Dikkatimi çekti. Ağaçtan yaprağını kopardığımda daha canlıydı ve çok belliydi. Araştırıp detaylı bilgi sahibi olduktan sonra saklamak istedim” dedi.

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3 BİN YILDA BİR ÇİÇEK VERİYOR

Budistlerin inandığı efsaneye göre, ‘Youtan Poluo’ olarak bilinen udumbara çiceği, 3 bin yılda bir çiçek veriyor ve Udumbaranın eski Hint bölgesinin en eski dili Sanskritçe’deki anlamı 'Cennetten gelen hayır çiçeği' olarak biliniyor. Ağaçların dallarında parazit olarak yetişen udumbara çiçeği, üzerinde yaşadığı ağacın yaprağında yetiştiği için gözle fark edilmesi çok zor. 3 bin yılda bir açtığı söylenen çiçek, bu nedenle Budist efsanesinde çok nadir olayların sembolü olarak kabul ediliyor.

Kaynak: İHA

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