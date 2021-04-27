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  4. Kastamonu'da yangın! 4 ev küle döndü

Kastamonu'da yangın! 4 ev küle döndü

27.04.2021 07:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu merkezde 2 katlı ahşap evde çıkan yangın, bitişikteki evlere de sıçradı. 4 evin küle döndüğü yangında 2 evde ise büyük çapta hasar meydana geldi.

Kastamonu'da yangın! 4 ev küle döndü

Yangın saat 01.30 sıralarında kent merkezinde bulunan Kırkçeşme Mahallesi Tepeyol Sokak üzerinde meydana geldi. Ahşap 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle alevler bitişikteki evlere de sıçradı.

4 EV KÜL OLDU

Mahallede korkuya neden olan yangına Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında yaralanan olmazken 4 ev tamamen küle döndü, 2 ev ise büyük çapta zarar oluştu.

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İtfaiye ekipleri, yangının çıkış sebebini araştırmak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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