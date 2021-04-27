Kastamonu'da yangın! 4 ev küle döndü

Yangın saat 01.30 sıralarında kent merkezinde bulunan Kırkçeşme Mahallesi Tepeyol Sokak üzerinde meydana geldi. Ahşap 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle alevler bitişikteki evlere de sıçradı.

4 EV KÜL OLDU

Mahallede korkuya neden olan yangına Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında yaralanan olmazken 4 ev tamamen küle döndü, 2 ev ise büyük çapta zarar oluştu.

İtfaiye ekipleri, yangının çıkış sebebini araştırmak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

