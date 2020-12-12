Kastamonu’da yoğun sis, feci kazaya neden oldu: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Taşköprü karayolu üzerinde Okan Mutaf idaresindeki otomobil ile Hasan Cırıkoğlu yönetimindeki otomobil Ayvalı köyü mevkisinde çarpıştı. Yoğun sisin de etkiliği olduğu bölgede meydana gelen kazada otomobilin sürücüsü Hasan Cırıkoğlu kaza yerinde hayatını kaybetti. Diğer otomobilin sürücüsü Okan Mutaf ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Kazanın ardından jandarma ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik ise, araçların olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.

(AA)

