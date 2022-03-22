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Kastamonu Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hasan Fehmi Taş sağlık durumu nasıl?

22.03.2022 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş silahlı saldırıya uğradı. Basında yer alan haberlerin ardından konuya ilişkin araştırma yapılmaya başlandı. Peki Kastamonu Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hasan Fehmi Taş sağlık durumu nasıl? İşte ayrıntılar...

Kastamonu Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hasan Fehmi Taş sağlık durumu nasıl?

Kastamonu Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş'ın silahlı saldırıya uğradığı öğrenildi. Basında yer alan olayın ardından Hasan Fehmi Taş günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Bu kapsamda Kastamonu Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hasan Fehmi Taş sağlık durumu nasıl? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Olaya ilişkin detaylar ve Kastamonu Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş'ın haberimizde.

KASTAMONU DADAY BELEDİYE BAŞKANI HASAN FEHMİ TAŞ KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Hasan Fehmi Taş, 1957'de Kastamonu'nun Daday ilçesine bağlı Elmayazı köyünde dünyaya geldi.

İlkokulu Okluk Köyü İlkokulunda okuyan Taş, orta öğrenimini Kastamonu Göl Öğretmen Okulu'nda tamamladıktan sonra Kastamonu Eğitim Enstitüsü’nü bitirdi.

1979 yılında Mardin Kızıltepe'de öğretmenlik yapmaya başlayan Taş, Ordu Korgan, Kastamonu Merkez'de öğretmenlik yaptıktan sonra yaklaşık 19 sene boyunca Daday ilçesinde öğretmenlik ve yöneticilik yaptı.

2009'da öğretmenlikten istifa eden Taş, Daday Belediye Başkanıdır.

HASAN FEHMİ TAŞ SAĞLIK DURUMU NASIL?

Kastamonu Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş silahlı saldırıya uğradı. Olaya ilişkin edinilen bilgiye göre; elediye personeli saldırıda bulunan kişiyi etkisiz hale getirdi.

Kastamonu Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş saldırıda yaea almadan kurtuldu. Çıkan arbedede isr 3 çalışanın yaralandığı aktarıldı.

Öte yandan E.D. isimli şahıs gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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