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Kastamonu'daki Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana iddiası! Fotoğraflar olay oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2020 09:58 | Son Güncelleme

Kastamonu ve İstanbul'da müderrislik yapmış, Diyarbakır, Manisa ve Belgrad kadılıklarında bulunmuş Kadı Nasrullah tarafından 1506 yılında yaptırılan Nasrullah Camii'ne yapıldığı iddia edilen restorasyon sosyal medyada tepkiye neden oldu.

Kastamonu'daki Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana iddiası! Fotoğraflar olay oldu

Kastamonu'da yapılan restorasyonda 514 yıllık geçmişi bulunan Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldığı iddiası sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.

İSTİKLAL MARŞI'NIN İLK OKUNDUĞU YER

İstiklal Marşı'nın TBMM'den önce Mehmet Akif Ersoy tarafından ilk kez okunduğu yer olduğu söylenen Nasrullah Camii'nin
restorasyon öncesi ve sonrası olduğu iddia edilen görüntüler tepki çekti.

İddialara göre birçok süslemenin kaybolduğu restorasyonda Nasrullah Camii'nin bahçesinde bulunan tarihi şadırvanın da fanusunun kaldırılarak havuza dönüştüğü görüntüler paylaşıldı.

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