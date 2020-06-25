Kastamonu'daki Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana iddiası! Fotoğraflar olay oldu

Kastamonu'da yapılan restorasyonda 514 yıllık geçmişi bulunan Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldığı iddiası sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.

İSTİKLAL MARŞI'NIN İLK OKUNDUĞU YER

İstiklal Marşı'nın TBMM'den önce Mehmet Akif Ersoy tarafından ilk kez okunduğu yer olduğu söylenen Nasrullah Camii'nin

restorasyon öncesi ve sonrası olduğu iddia edilen görüntüler tepki çekti.

İddialara göre birçok süslemenin kaybolduğu restorasyonda Nasrullah Camii'nin bahçesinde bulunan tarihi şadırvanın da fanusunun kaldırılarak havuza dönüştüğü görüntüler paylaşıldı.



