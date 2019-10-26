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Kastamonu halinde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 00:27 | Son Güncelleme

Kastamonu halinde yangın

Kastamonu Sebze ve Meyveciler Halindeki bir dükkanda çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre akşam saatlerinde, halde bulunan Tahir Halimoğlu'na ait dükkanda henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.

Olayda, Halimoğlu'na ait dükkan kullanılamaz hale gelirken bitişiğindeki dükkanda hasar meydana geldi.

Öte yandan, Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

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