Kastamonu Havalimanı'nda ILS devreye girdi

"Hava trafiğinin kesintisiz ve emniyetli bir şekilde yönetimini sağlamak için havacılık elektroniğinin modernizasyonuna büyük önem veriyoruz. Tüm havalimanlarımızı en gelişmiş seyrüsefer yardımcı cihaz ve sistemleriyle donatmaya özen gösteriyoruz. Hava koşulları nedeniyle ILS sistemine ihtiyaç duyulan Kastamonu Havalimanı'mızda program dahilinde başlatılan çalışmalar tamamlandı. Buraya kurulumu planlanan ILS (Localizer ve GP) istasyonunun daha önce tamamlanarak hizmete verilen lokalizer cihazına ilave olarak GP cihazı, uçuş kontrol testleri de tamamlanarak, hizmete verildi."

Aletli İniş Sistemi olarak tanımlanan ILS'nin birçok kolaylık sağlayacağını aktaran Ocak, şunları kaydetti:

ILS'nin, özellikle bulut tavanının düşük, görüşün kısıtlı olduğu sisli, yağmurlu ve karlı havalarda güvenli, görüş mesafesinin yüksek olduğu durumlarda ise güvenliğin yanında konforlu bir yaklaşma ve iniş yapılmasına imkan sağladığını kaydeden Ocak, "Kötü hava koşulları nedeniyle meydana gelmesi muhtemel iptalleri asgariye indirecek olan sistemin, her türlü hizmetin en iyisine layık olan Kastamonululara hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Kastamonu'da 54 yıl atıl kaldıktan sonra 100 milyon liralık yatırımla 2013 yılının Temmuz ayında hizmete alınan Kastamonu Havalimanı'nın açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Kastamonu'nun yarım asırlık rüyasını gerçeğe dönüştürüyoruz." ifadeleriyle gerçekleştirilmişti.

Geçmişte vatandaşlar tarafından "Adı var kendisi yok" diye anılan Kastamonu Havalimanı'ndan İstanbul'a tarifeli uçuşlar yapılıyor. Havalimanı, Kastamonu'nun yanı sıra çevre illere de hizmet veriyor.

