Kastamonu için sağanak uyarısı

Kastamonu'da saat 20.00'ye kadar il genelinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Kastamonu'da il genelinde kısa süreli ve yerel kuvvetli gök gürültülü sağanağın bugün saat 20.00'ye kadar etkisini sürdürmesi öngörülüyor.

Uyarıda, vatandaşların muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.

