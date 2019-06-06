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Kastamonu için "sağanak uyarısı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 17:21 | Son Güncelleme

Kastamonu için "sağanak uyarısı"

Kastamonu çevrelerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Devrekani, Taşköprü, Küre ve Bozkurt ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Kastamonu çevrelerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Devrekani, Taşköprü, Küre ve Bozkurt ilçelerinde kuvvetli görüleceği tahmin ediliyor.

Yetkililerin ve vatandaşların, sağanak nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
KASTAMONU Meteoroloji Genel Müdürlüğü

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