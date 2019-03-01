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Kastamonu ile Kazakistan üniversiteleri arasında ortak diploma anlaşması

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 19:09 | Son Güncelleme

KÜ ile Kazakistan'ın Jubanov Aktöbe Eyalet Üniversitesi arasında üniversitelerin Çağdaş Türk Lehçeleri bölümünü kapsayan ortak diploma anlaşması imzalandı - KÜ Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın: - "Biz geçmişi, tarihi, dili, kültürü, dini bir olan insanlarız. İnşallah geleceğimiz, istikbalimiz kıyamete kadar bir olacak"

Kastamonu Üniversitesi (KÜ) ile Kazakistan'ın Jubanov Aktöbe Eyalet Üniversitesi arasında ortak diploma anlaşması imzalandı.

KÜ Rektörlük binasındaki programda, KÜ Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın ile Jubanov Aktöbe Eyalet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bauyrzhan Amankeldievich Erdembekov, iki üniversitenin Çağdaş Türk Lehçeleri bölümünü kapsayan ortak diploma anlaşmasına imza attı.

KÜ Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, burada yaptığı konuşmada, anlaşmanın her iki üniversite için de çok önemli olduğunu belirtti.

Jubanov Aktöbe Eyalet Üniversitesi ile başlattıkları çalışmaları daha ileri seviyelere götürmek istediklerini ifade eden Aydın, şunları söyledi:

"Bugün üniversitemiz için tarihi günlerden biri. Çağdaş Türk Lehçeleri Bölümümüzün hem lisans hem de yüksek lisans programını ortak yürüteceğiz. Çağdaş Türk Lehçeleri diplomalarımız bundan sonra ortak olacak. Tabi en kısa zamanda da birbiriyle uyan bütün fakülte ve bölümlerimizde de ortak diplomaya geçeceğiz. Dilini ve dinini kaybeden millet, millet olma vasfını da kaybeder. Dilini kaybetmek kendini kaybetmektir. Bizim dillerimiz ayrı değil, aynı dilin lehçeleriyiz, ağızlarıyız. Biz geçmişi, tarihi, dili, kültürü, dini bir olan insanlarız. İnşallah geleceğimiz, istikbalimiz kıyamete kadar bir olacak. Artık Jubanov Aktöbe Eyalet Üniversitesi ile KÜ bütünleşmiştir."

Konuk Rektör Prof. Dr. Erdembekov ise her iki ülke arasında devlet başkanları nezdinde çok güzel münasebetler olduğunu söyledi.

Kazakistan'ın tarihini arayan ülke olduğuna işaret eden Erdembekov, şu ifadeleri kullandı:

"Biz bütün Türk Cumhuriyetleri olarak bozkurtun arkasında devam edeceğiz. Bozkurt ideali de bizim aramızda yayılarak devam ediyor. Başka ülkeler de bizi bu konuda izliyor. Kazakistan'ın latin alfabesine geçmesi tarihi olay. Dinimizi ve dilimizi çok iyi bilmemiz gerekiyor. Maalesef biz Rusların baskısıyla biraz unutmuştuk ama artık geriye, kendine dönme zamanı gelmiştir. Bazı bölümler için ortak diploma anlaşmasına imza atacağız ama bu birkaç bölümle kalmasın. İki üniversite arasında hangi bölümlerle iş birliği yapılması gerekiyorsa devam edilmeli."

Konuşmaların ardından Aydın ile Erdembekov, birbirlerine çeşitli hediyeler takdim etti.

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