Kastamonu ile Kazakistan üniversiteleri arasında ortak diploma anlaşması

Kastamonu Üniversitesi (KÜ) ile Kazakistan'ın Jubanov Aktöbe Eyalet Üniversitesi arasında ortak diploma anlaşması imzalandı.

KÜ Rektörlük binasındaki programda, KÜ Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın ile Jubanov Aktöbe Eyalet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bauyrzhan Amankeldievich Erdembekov, iki üniversitenin Çağdaş Türk Lehçeleri bölümünü kapsayan ortak diploma anlaşmasına imza attı.

KÜ Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, burada yaptığı konuşmada, anlaşmanın her iki üniversite için de çok önemli olduğunu belirtti.

Jubanov Aktöbe Eyalet Üniversitesi ile başlattıkları çalışmaları daha ileri seviyelere götürmek istediklerini ifade eden Aydın, şunları söyledi:

"Bugün üniversitemiz için tarihi günlerden biri. Çağdaş Türk Lehçeleri Bölümümüzün hem lisans hem de yüksek lisans programını ortak yürüteceğiz. Çağdaş Türk Lehçeleri diplomalarımız bundan sonra ortak olacak. Tabi en kısa zamanda da birbiriyle uyan bütün fakülte ve bölümlerimizde de ortak diplomaya geçeceğiz. Dilini ve dinini kaybeden millet, millet olma vasfını da kaybeder. Dilini kaybetmek kendini kaybetmektir. Bizim dillerimiz ayrı değil, aynı dilin lehçeleriyiz, ağızlarıyız. Biz geçmişi, tarihi, dili, kültürü, dini bir olan insanlarız. İnşallah geleceğimiz, istikbalimiz kıyamete kadar bir olacak. Artık Jubanov Aktöbe Eyalet Üniversitesi ile KÜ bütünleşmiştir."