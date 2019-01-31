HABER

Kastamonu merkezli 3 ilde sahte sağlık raporu operasyonu: 18 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.01.2019 19:07 | Son Güncelleme

Kastamonu polisinin sahte sağlık raporu düzenleyerek kamu kurumlarını zarara uğrattıkları gerekçesiyle 3 ilde çeşitli meslek gruplarına yönelik yaptığı operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kastamonu merkezli 3 ilde operasyon gerçekleştirdi.

Kastamonu polisinin sahte sağlık raporu düzenleyerek kamu kurumlarını zarara uğrattıkları gerekçesiyle 3 ilde çeşitli meslek gruplarına yönelik yaptığı operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kastamonu merkezli 3 ilde operasyon gerçekleştirdi. Kastamonu merkezli gerçekleşen operasyonda İstanbul ve Kocaeli illerinde görev yapan çeşitli meslek guruplarından 18 kişi gözaltına alındı. Operasyonda sahte sağlık raporu düzenleyerek kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğrattıkları gerekçesiyle çeşitli iş kollarından gözaltına alınan 18 kişi, ifadeleri alınmak üzere Kastamonu’ya getirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Öte yandan Kastamonu KOM ekipleri, geçtiğimiz yıl Ekim ayında da sahte sağlık raporu düzenleyerek devleti zarara uğrattıkları gerekçesiyle 88 kişiyi gözaltına almış, adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden A.F.K. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Bugün yapılan operasyonunda daha önceki operasyonla bağlantılı olduğu öğrenildi.

PARTNERSaçlarını boyattıSaçlarını boyattı
FETÖ'nün Azerbaycan yapılanmasının üst düzey yöneticisi tutuklandıFETÖ'nün Azerbaycan yapılanmasının üst düzey yöneticisi tutuklandı
Bolu'da 8 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildiBolu'da 8 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam geldi mi?

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam geldi mi?

Necati Şaşmaz, boşanmak için eşinden 10 milyon lira tazminat istiyor

Necati Şaşmaz, boşanmak için eşinden 10 milyon lira tazminat istiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti seçim manifestosunu açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti seçim manifestosunu açıkladı

Ecem Balcı'nın günlüğünde korkunç ifadeler!

Ecem Balcı'nın günlüğünde korkunç ifadeler!

Korkunç! Bu kareler Antalya'da çekildi

Korkunç! Bu kareler Antalya'da çekildi

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.