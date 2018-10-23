Kastamonu merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 5 kişiye yönelik gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu merkezli İstanbul, Ankara, Kayseri ve Osmaniye'de operasyon başlattı.
Operasyonda, 5 zanlı gözaltına alındı.
Suudi konsolosluğuna ait araçta Cemal Kaşıkçı'nın eşyaları bulundu!
O trafik polisi konuştu: Bütün çocuklar benim çocuğum
ABD'den flaş Cemal Kaşıkçı açıklaması!
Anne-oğuldan iğrenç plan! Genç kızları böyle tuzağa düşürmüşler
Erzurum'da lapa lapa kar yağdı!
Suudi Arabistan Kralı Selman, Cemal Kaşıkçı'nın ailesini kabul etti
Bu resim interneti kasıp kavuruyor! Peki hangisi çocuğun annesi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere 'pedagojik formasyon' müjdesi
Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na 'andımız' tepkisi: Cesaretsizlik
Yeni iPhone modelleri cazibesini yitirmiş durumda
Okuyucu Yorumları 0 yorum