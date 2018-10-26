Kastamonu merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Kastamonu merkezli, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 1'i tutuklandı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Kastamonu merkezli İstanbul, Ankara, Kayseri ve Osmaniye'de gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden biri emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.H. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. H.T, F.P. ve G.D ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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