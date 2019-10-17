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Kastamonu merkezli üç ilde uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2019 15:16 | Son Güncelleme

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kastamonu merkezli üç ilde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.

Kastamonu merkezli üç ilde uyuşturucu operasyonu

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kastamonu merkezli üç ilde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli şahıstan 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu imal ve ticareti yaptıkları tespit edilen 8 şüpheli şahıs takibe alındı. Yapılan takip sonrasında ekipleri, şüpheli şahısların Pınarbaşı ilçesi ile Bartın ve İstanbul’da bulunan 9 farklı adresinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 2 gram skunk, 210 gram kubar esrar, 15 gram kenevir tohumu ile 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Operasyonda jandarma ekiplerince 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından 7 şüpheli şahıs Azdavay Adliyesine çıkartıldı. Şüpheli şahıslardan 3’ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kastamonu merkezli üç ilde uyuşturucu operasyonu

Kastamonu merkezli üç ilde uyuşturucu operasyonu

Kastamonu merkezli üç ilde uyuşturucu operasyonu

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