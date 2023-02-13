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Kastamonu'nda yolcu otobüsü devrildi: 30 yaralı

13.02.2023 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'dan Sinop'a giden yolcu otobüsü, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek devrildi. Yan yatan otobüste 30 kişi yaralandı.

Kastamonu'nda yolcu otobüsü devrildi: 30 yaralı

Kaza sabaha karşı Kastamonu-Sinop karayolu Taşköprü ilçesi Çetmi köyü mevkisinde meydana geldi. Ankara'dan aldığı yolcuları Sinop'a götürmek üzere yola çıkan N.K. yönetimindeki 34 FGD 859 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi karşı şeride geçerek devrildi. Metrelerce sürüklenen otobüste can pazarı yaşandı. Çevredeki sürücülerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve çok sayıda sağlık ekipleri sevk edildi. Ters istikamette devrilen otobüsün yeni bir kazaya neden olmaması için jandarma ekipleri yolda önlem aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otobüste bulunan 30 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonucu ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi başta olmak üzere Taşköprü ve Kastamonu'daki hastanelere kaldırıldı.

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Kaza nedeniyle karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Önlem alan jandarma ekipleri Kastamonu-Sinop karayolunda trafik akışını tek şeritten kontrollü olarak sağladı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kastamonu yolcu otobüsü

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