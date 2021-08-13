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  4. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel faciası: İçinde bulunduğu araçla böyle sürüklendi

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel faciası: İçinde bulunduğu araçla böyle sürüklendi

13.08.2021 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde bir vatandaşın yaptığı paylaşım yaşanan felaketi gözler önüne serdi. İçinde bulunduğu araçla sel sularına kapılan bir sürücü o anları cep telefonu ile saniye saniye görüntüledi.

Kastamonu'da yaşanan sel felaketinden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Bozkurt ilçesinde bazı vatandaşlar sele araçlarında yakalandı.

SELDE SÜRÜKLENDİĞİ ANLARI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Sel sularında sürüklenen bir sürücü yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı. Ortaya çıkan görüntüler yaşanan felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

SEL FELAKETİNDE SON DURUM

Batı Karadeniz'i etkisi altına alan sel nedeniyle Kastamonu'da 25, Sinop’ta 2 kişi hayatını kaybetti. Bartın'da kaybolan 1 vatandaşı arama çalışmaları ise devam ediyor. Öte yandan sel bölgesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kastamonu, Sinop ve Bartın'ın sel bölgesi ilan edildiğini duyurdu.

Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki sellerde son durum (Karadeniz'deki sellerde son gelişmeler)Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki sellerde son durum (Karadeniz'deki sellerde son gelişmeler)

AFAD'DAN 5 İL İÇİN YENİ UYARI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) Rize, Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin çevrelerinde şiddetli yağış beklendiği, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği duyuruldu.

Son Dakika: AFAD'dan 5 il için sel uyarısıSon Dakika: AFAD'dan 5 il için sel uyarısı


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Anahtar Kelimeler:
sel Kastamonu Bozkurt
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Okuyucu Yorumları 20 yorum
nasıl bir soğukkanlılıksa bu ilginç gerçekten
resmi olmayan rakamlar bunlar sanırım. ortalık bir durulsun su çekilsin göreceğiz hanyayı konyayı
Arkadaşlar bu durumda kalırsanız aracınızı terk edin aracın içinde arka kısımda hava kapakları var ve su daha da yükselirse iç havalandırmadan su girer sonuç aracı terk edin Geçmiş olsun

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