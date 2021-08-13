Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel faciası: İçinde bulunduğu araçla böyle sürüklendi

Kastamonu'da yaşanan sel felaketinden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Bozkurt ilçesinde bazı vatandaşlar sele araçlarında yakalandı.

SELDE SÜRÜKLENDİĞİ ANLARI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Sel sularında sürüklenen bir sürücü yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı. Ortaya çıkan görüntüler yaşanan felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

SEL FELAKETİNDE SON DURUM

Batı Karadeniz'i etkisi altına alan sel nedeniyle Kastamonu'da 25, Sinop’ta 2 kişi hayatını kaybetti. Bartın'da kaybolan 1 vatandaşı arama çalışmaları ise devam ediyor. Öte yandan sel bölgesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kastamonu, Sinop ve Bartın'ın sel bölgesi ilan edildiğini duyurdu.

AFAD'DAN 5 İL İÇİN YENİ UYARI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) Rize, Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin çevrelerinde şiddetli yağış beklendiği, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği duyuruldu.



