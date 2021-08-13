Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel faciası: İçinde bulunduğu araçla böyle sürüklendi

Kastamonu'da yaşanan sel felaketinden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Bozkurt ilçesinde bazı vatandaşlar sele araçlarında yakalandı.
Sel sularında sürüklenen bir sürücü yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı. Ortaya çıkan görüntüler yaşanan felaketin boyutunu gözler önüne serdi.
Batı Karadeniz'i etkisi altına alan sel nedeniyle Kastamonu'da 25, Sinop’ta 2 kişi hayatını kaybetti. Bartın'da kaybolan 1 vatandaşı arama çalışmaları ise devam ediyor. Öte yandan sel bölgesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kastamonu, Sinop ve Bartın'ın sel bölgesi ilan edildiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) Rize, Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin çevrelerinde şiddetli yağış beklendiği, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği duyuruldu.
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