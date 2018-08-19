Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında 8 ev tamamen yandı

Kastamonu’nun Tosya ilçesine 37 kilometre uzaklıkta bulunan Mısmılağaç köyünde Yaşar Yıldız’a ait evde elektrik kontağından çıktığı yangında 8 ev tamamen yandı.
Mısmılağaç köyüne 39 kilometre uzaklıkta yer alan Çorum'un İskilip ilçesi Kaymakamı Harun Reşit Han, yangının ilk çıktığı andan itibaren köye gelerek yangın söndürme çalışmaların yerinde inceledi. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Kaymakam Harun Reşit Han, "Bizler komşu ilçemiz Tosya ya bağlı İskilip Kaymakamlığı olarak Belediyemize ait itfaiye söndürme ve orman işletmesi yangın söndürme ekipleri ile müdahale ettik. Yangına ayrıca Tosya ve Bayat belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri de 8 araçla katıldı" dedi.
Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin de Mısmılağaç köyüne gelerek yangın söndürme çalışmalarını yerinde inceledi.
Yangın sonrası vatandaşlar köylerinde suyun olmamasından şikayet ettiler. İHA'nın haberine göre Tosya, İskilip ve Bayat belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri, yoğun bir şekilde çalışarak yangını kontrol altına aldı.
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