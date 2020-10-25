HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kastamonu ormanları 4 gündür yanıyor

Kastamonu ormanları 4 gündür yanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2020 15:48 | Son Güncelleme

Türkiye’nin orman envanterinin başkenti sayılan Kastamonu ormanları 4 gündür söndürülemiyor.

Türkiye’nin orman envanterinin başkenti sayılan Kastamonu ormanları 4 gündür söndürülemiyor. Yangına iki helikopter ile birlikte 400’den fazla personel müdahale ediyor.
Kastamonu’da bin 450 rakımlı Yaralıgöz Dağı’nın eteklerinde Çatalzeytin ilçesine bağlı Sırakonak köyü Gürcüdere mevkisinde 4 gün önce ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın tüm müdahalelere rağmen kontrol altına alınamadı. Gürcüdere Yaylası ile Attepe Yaylası’nda ormanlık alanda başlayan yangına, 70 arasöz, su tankeri, ikmal aracı, itfaiye aracı, 2 helikopter ve 400’den fazla personelin müdahale ettiği öğrenildi.
Arazinin engebeli olması nedeniyle arazözlerin yetersiz kaldığını söndürme çalışmalarında iki helikopterde destek veriyor. Rüzgarın da etkisiyle yer yer farklı noktalarda tekrar başlayan yangın, zorlu arazi şartları nedeniyle 4 gündür kontrol altına alınamadı.
Öte yandan Çatalzeytin ilçesine bağlı Sırakonak köyü Gürcüdere mevkisinde çıkan orman yangına yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta Attepe Yaylası’nda da ormanlık alanda yangın çıktı. Yoğun çaba sonrasında Attepe Yaylasındaki yangın kısmen kontrol altına alınırken, Gürcüdere Yaylasındaki yangına ise müdahale halen devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERTürkiye Güzeli yayını terk etti! Fahrettin Koca sorusuna verdiği yanıtla pes dedirttiTürkiye Güzeli yayını terk etti! Fahrettin Koca sorusuna verdiği yanıtla pes dedirtti
Genç kıza sokak ortasında tokat! Mahalle ayağa kalktıGenç kıza sokak ortasında tokat! Mahalle ayağa kalktı
2020 sağlık ocağı çalışma saatleri!2020 sağlık ocağı çalışma saatleri!
1/
En Çok Okunan Haberler
İlginç sözler! 'Burada herkes birbiriyle sevişmek zorundaymış!'
İlginç sözler! 'Burada herkes birbiriyle sevişmek zorundaymış!'
KPSS'ye iki dakika geç kalınca alınmadı, gözyaşlarına boğuldu
KPSS'ye iki dakika geç kalınca alınmadı, gözyaşlarına boğuldu
Koronavirüsten hayatını kaybetti! Son sözleri yürekleri dağladı
Koronavirüsten hayatını kaybetti! Son sözleri yürekleri dağladı
'Otelinde alkol satılıyor' iddiası olay oldu! Açıklama geldi
'Otelinde alkol satılıyor' iddiası olay oldu! Açıklama geldi
İstiklal Marşı’nı okumamıştı! Bomba sözler
İstiklal Marşı’nı okumamıştı! Bomba sözler
Melek Aslan'ın son görüntüleri ve bıraktığı not ortaya çıktı
Melek Aslan'ın son görüntüleri ve bıraktığı not ortaya çıktı
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Kargocunun tek suçu adresi bulamamasıydı! Hayatını kaybetti
Kargocunun tek suçu adresi bulamamasıydı! Hayatını kaybetti
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
İlk adım atılıyor! Bakan Soylu tarih verdi: 3 Kasım
İlk adım atılıyor! Bakan Soylu tarih verdi: 3 Kasım
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
Diğer Haberler
Meral Akşener'i duygulandıran an! Gözyaşlarına hakim olamadı
Meral Akşener'i duygulandıran an! Gözyaşlarına hakim olamadı
Bilim insanları, deniz dibinde yaklaşık 4 bin yıllık eserlere ulaştı
Bilim insanları, deniz dibinde yaklaşık 4 bin yıllık eserlere ulaştı
Ankara'da 'İkizler' suç örgütüne operasyon: 11 gözaltı
Ankara'da 'İkizler' suç örgütüne operasyon
Evde dövülerek, kemikleri kırılmış bulunan yaşlı adam kurtarılamadı
Korkunç olay! Evinde kanlar içinde hareketsiz yatarken bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Wilders'ın skandal paylaşımına tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Wilders'ın skandal paylaşımına tepki
RTÜK'ten Netflix açıklaması
RTÜK'ten Netflix açıklaması
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.