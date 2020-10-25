HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kastamonu ormanları 4 gündür yanıyor

Kastamonu ormanları 4 gündür yanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2020 17:31 | Son Güncelleme

Türkiye’nin orman envanterinin başkenti sayılan Kastamonu ormanları 4 gündür söndürülemiyor. Yangına iki helikopter ile birlikte 400’den fazla personel müdahale ediyor.

Kastamonu ormanları 4 gündür yanıyor

Kastamonu’da bin 450 rakımlı Yaralıgöz Dağı'nın eteklerinde Çatalzeytin ilçesine bağlı Sırakonak Köyü Gürcüdere mevkisinde 4 gün önce ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın tüm müdahalelere rağmen kontrol altına alınamadı.

Gürcüdere Yaylası ile Attepe Yaylası’nda ormanlık alanda başlayan yangına, 70 arasöz, su tankeri, ikmal aracı, itfaiye aracı, 2 helikopter ve 400’den fazla personelin müdahale ettiği öğrenildi.

AW148856_11

4 GÜNDÜR KONTROL ALTINA ALINAMADI

Arazinin engebeli olması nedeniyle arazözlerin yetersiz kaldığını söndürme çalışmalarında iki helikopterde destek veriyor. Rüzgarın da etkisiyle yer yer farklı noktalarda tekrar başlayan yangın, zorlu arazi şartları nedeniyle 4 gündür kontrol altına alınamadı.

AW148856_10

Öte yandan Çatalzeytin ilçesine bağlı Sırakonak köyü Gürcüdere mevkisinde çıkan orman yangına yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta Attepe Yaylası'nda da ormanlık alanda yangın çıktı. Yoğun çaba sonrasında Attepe Yaylasındaki yangın kısmen kontrol altına alınırken, Gürcüdere Yaylasındaki yangına ise müdahale halen devam ediyor. (DHA)
AW148856_07

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERTürkiye Güzeli yayını terk etti! Fahrettin Koca sorusuna verdiği yanıtla pes dedirttiTürkiye Güzeli yayını terk etti! Fahrettin Koca sorusuna verdiği yanıtla pes dedirtti
Bilim insanları, deniz dibinde yaklaşık 4 bin yıllık eserlere ulaştıBilim insanları, deniz dibinde yaklaşık 4 bin yıllık eserlere ulaştı
Dondurma paketini açınca hayatının şokunu yaşadıDondurma paketini açınca hayatının şokunu yaşadı
En Çok Okunan Haberler
İlginç sözler! 'Burada herkes birbiriyle sevişmek zorundaymış!'
İlginç sözler! 'Burada herkes birbiriyle sevişmek zorundaymış!'
KPSS'ye iki dakika geç kalınca alınmadı, gözyaşlarına boğuldu
KPSS'ye iki dakika geç kalınca alınmadı, gözyaşlarına boğuldu
Koronavirüsten hayatını kaybetti! Son sözleri yürekleri dağladı
Koronavirüsten hayatını kaybetti! Son sözleri yürekleri dağladı
'Otelinde alkol satılıyor' iddiası olay oldu! Açıklama geldi
'Otelinde alkol satılıyor' iddiası olay oldu! Açıklama geldi
İstiklal Marşı’nı okumamıştı! Bomba sözler
İstiklal Marşı’nı okumamıştı! Bomba sözler
Melek Aslan'ın son görüntüleri ve bıraktığı not ortaya çıktı
Melek Aslan'ın son görüntüleri ve bıraktığı not ortaya çıktı
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Kargocunun tek suçu adresi bulamamasıydı! Hayatını kaybetti
Kargocunun tek suçu adresi bulamamasıydı! Hayatını kaybetti
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
Polis olmak için kaç puan almak gerekiyor?
Polis olmak için kaç puan almak gerekiyor?
Diğer Haberler
Fatih'teki karikatür eyleminde otellerde asılı Fransa bayrakları indirildi
Fatih'te otellerde asılı Fransa bayrakları indirildi
Meral Akşener'i duygulandıran an! Gözyaşlarına hakim olamadı
Meral Akşener'i duygulandıran an! Gözyaşlarına hakim olamadı
Bilim insanları, deniz dibinde yaklaşık 4 bin yıllık eserlere ulaştı
Bilim insanları, deniz dibinde yaklaşık 4 bin yıllık eserlere ulaştı
Ankara'da 'İkizler' suç örgütüne operasyon: 11 gözaltı
Ankara'da 'İkizler' suç örgütüne operasyon
Evde dövülerek, kemikleri kırılmış bulunan yaşlı adam kurtarılamadı
Korkunç olay! Evinde kanlar içinde hareketsiz yatarken bulundu
RTÜK'ten Netflix açıklaması
RTÜK'ten Netflix açıklaması
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.