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Kastamonu sahilinde ölü yunus balığı bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 14:43 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Cide ilçesinde Ovaaltı Köye mevkiinde vatandaşlar tarafından sahile vurmuş ölü yunus balığı bulundu.Edinilen biliye göre, Cide’de Ovaaltı köyü mevkiinde vatandaşlar sahilde balık gördü.

Kastamonu sahilinde ölü yunus balığı bulundu

Kastamonu’nun Cide ilçesinde Ovaaltı Köye mevkiinde vatandaşlar tarafından sahile vurmuş ölü yunus balığı bulundu.
Edinilen biliye göre, Cide’de Ovaaltı köyü mevkiinde vatandaşlar sahilde balık gördü. Vatandaşlar tarafından fark edilen yunus balığının yaklaşık bir metre uzunluğunda olduğu belirtildi. Bazı vatandaşlar yunus balığı olmadığını, aksine köpek balığı olduğunu iddia etti. Yapılan incelemeler sonrası kıyıya vuran balığın yunus balığı olduğu tespit edildi. Vatandaşlar, ölü yunus balığının hastalık oluşturmaması için olduğu noktadan alınması için durumu Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Kastamonu sahilinde ölü yunus balığı bulundu

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