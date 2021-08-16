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  4. Kastamonu şehidinin cenazesi memleketine ulaştı! Gözü yaşlı annenin sözleri yürekleri dağladı

Kastamonu şehidinin cenazesi memleketine ulaştı! Gözü yaşlı annenin sözleri yürekleri dağladı

16.08.2021 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pençe Harekatı’nda görev alan sözleşmeli er Muhammed Öztürk, Kuzey Irak’ta terör örgütleriyle çıkan çatışmada şehit düştü. Şehidin naaşı Kastamonu'ya havayolu ile getirildi. Beş ay önce sözleşmeli er olarak göreve başlayan oğlunun tabutuna sarılan şehit annesi, “Gönderdiğim çamaşırları daha giymedin oğlum” diyerek gözyaşlarına boğuldu. Şehit annesinin acısı yürekleri dağladı.

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesi Kırha köyü nüfusuna kayıtlı, Çanakkale Gökçeada Askeri Birliğinde Sözleşmeli Er olarak vatani görevini yapan Muhammed Öztürk, Kuzey Irak’ta gerçekleştirilen Pençe Harekatı’nda bölücü terör örgütü ile girilen çatışmada şehit düştü. Şehit Er Muhammed Öztürk’ün naaşı Kastamonu Havalimanı’na askeri helikopterle getirildi. Şehit Sözleşmeli Er Muhammed Öztürk’ün babası Muharrem Öztürk, “Bin tane çocuğum olsa bini de vatana feda olsun. Acı ama yapacak bir şey yok, vatan sağ olsun” dedi.

ASKERİ CENAZE TÖRENİ İLE UĞURLANDI

5 ay önce göreve başlayan Şehit Sözleşmeli Er Muhammed Öztürk, 3’ncü ayından sonra Kuzey Irak’ta, Pençe Harekatı’nda görevlendirilmişti. Bölücü terör örgütüyle girilen çatışma sonucunda Sözleşmeli Er Muhammed Öztürk şehit düştü. Naaşı askeri helikopterle Kastamonu Havalimanı’na getirilen Şehit Sözleşmeli Er Muhammed Öztürk’e askeri cenaze töreni düzenlendi.

Düzenlenen törene Vali Avni Çakır, Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, milletvekilleri, şehir protokolü ve şehit yakınları katıldı. Dua edilmesinin ardından Şehit Muhammed Öztürk’ün naaşı Kastamonu Belediyesi Cenaze Aracına bindirilerek memleketi Taşköprü’nün Kırha köyüne defnedilmek üzere gönderildi.

TABUTA SARILINCA FENALAŞTI

Şehit oğlunun tabutuna sarılarak fenalaşan Şehit Muhammed Öztürk’ün annesi Semra Öztürk, “Oğlum ben şimdi sana ne diyeyim, ben sana doyamadım. Gönderdiğimiz çamaşırları sırtına giyemedin oğlum. Oğlum sen benden ne istediysen ben sana gönderdim. Sana gönderdiğim ekmekleri yiyemedin oğlum, sana gönderdiğim çikolataları yiyemedin oğlum” şeklindeki sözleri yürekleri dağladı.
Bekar olan Şehit Muhammed Öztürk’ün evin tek oğlu olduğu ve üç kız kardeşinin olduğu öğrenildi. Şehit Muhammed Öztürk, Kırha köyünde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
şehit Kastamonu
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ne şanslısınız, evladınız şehit oldu, cennet makamına ulaştı derler, güzel bir merasim hazırlar defnederler. Bu sözleri söyleyenlerin hiç biri bırakın çocuklarını, uzak akrabalarını bile askere göndermezler, olan vatan evlatlarına olur. Allah rahmet etsin...Allah ailesine sabırlar versin.

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