Kastamonu Sinop ve Bartın Afet Bölgesi İlan Edildi

Türkiye’nin kuzey bölgelerinde üç gündür devam eden aşırı yağışların nedenleri olduğu sellerin büyük bir yıkım yarattığı Kastamonu, Bartın ve Sinop ‘‘afet bölgesi’’ ilan edildi.

Afet bölgesi ilan edilen üç ilde vatandaşların maddi kayıpları devlet tarafından karşılanacak, bankalara ya da kurumlara olan borçları ötelenecek ya da silinecek, yıkılan ya da kullanılmayacak durumda olan konut ya da işyerleri kamu otoritesi tarafından yeniden yapılacak.

Kastamonu, Bartın ve Sinop’ta bir taraftan arama kurtarma çalışmaları sürerken diğer yandan da hasar tespit faaliyeti devam ediyor.

Afet bölgesindeki elektrik ve su sıkıntısı giderilmeye çalışılıyor.

‘‘Türkiye'de hiç kimsenin sahipsiz olmadığını dosta düşmana gösterdik’’

Afet bölgesinde incelemelerde bulunmak için Kastamonu’nun Bozkurt ilçesine giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üç ilin afet bölgesi ilan ettikten sonra devletin tüm imkanlarıyla felaketin ilk anından itibaren halkın yanında olduğunu söyledi.

Cuma namazını kıldıktan sonra halka hitap eden Erdoğan, ‘‘Hayatını kaybeden insanlarımızı geri getiremeyiz ama devletimiz onun dışındaki her türlü kaybı telafi edecek güce, imkana, kararlılığa sahiptir, bundan endişeniz olmasın. Bugüne kadar yaşamış olduğumuz her hadisede Türkiye'de hiç kimsenin sahipsiz olmadığını dosta düşmana gösterdik. Dünyanın pek çok yeri gibi ülkemiz de bir süredir tabii felaketlerle boğuşmaktadır. Amerika'sı da Kanada'sı da Almanya'sı da böyle. Her ülke bu tür felaketlerle boğuşuyor. Temennimiz o ki bunlarla boğulurken en az hasarla bu felaketleri atlatalım’’ dedi.

‘‘Mağdur durumda olanların yüzde 95’i kurtarıldı’’

4 bin 760 personel, 19 helikopter, 1 İHA, 66 ambulans, 41 UMKE, 630 hizmet aracı, 437 iş makinasının arama kurtarma çalışmalarına katıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan mağdur durumda olan yüzde 95'inin kurtarıldığını açıkladı.

Bölgede çok sayıda kayıp olduğu iddia edilse de Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) sadece Sinop’ta kayıp bir kişinin aranmakta olduğunu duyurdu.

CHP’li Altay: ‘‘Kayıp sayısı 329; ölü sayısı da korkarım artacak’’

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ile birlikte Kastamonu’nu Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulunan CHP TBMM Grup Başkan Vekili Engin Altay, hem kayıp sayısının hem de ölü sayısının söylenenden fazla olduğunu dile getirdi.

VOA Türkçe’nin konuştuğu Engin Altay, ‘‘Benim edindiğim bilgilere göre, kayıp sayısı 329. Ve korkarım ölü sayısı da artacak. Sinop’ta iki kişinin öldüğü söylendi, bendeki bilgi yedi. İnebolu’da da bir soğuk hava deposunda cenazeler olduğu bilgisini edindim. Spekülasyon yapmamak için edindiğim vefat sayısı hakkında bir şey söylemeyeyim. Ama şu anda açıklanandan daha fazla insanın öldüğünü söyleyebilirim. Korkarım çok artacak. Soma’daki felakette de öyle olmuştu. Ölü sayısını peyderpey açıkladılar. Burada da Cumhurbaşkanı’nın gitmesi bekleniyor olabilir. Fakat burada manzara felaket. Dere yatağındaki büyük bir yerleşim var. Ciddi bir ihmal ve büyük bir denetimsizlik var. Ayancık’ta da dere yatağına tomruk deposu kurulmuş. O tomruklar aşağıya kurşun gibi yağdı. Bu hükümet ekolojik değişim konusunda, iklim krizi konusunda ne yaptı? Hiçbir şey. Orman yangınları da aşırı yağışa bağlı sel felaketleri de iklim krizlerinin tezahürü. Elli yıl önceki ekolojik planlarla iş olmaz’’ dedi.

Erdoğan’dan muhalefete eleştiri: ‘‘Onlar hala gelip de Erdoğan'a nasıl vurayım da ona yara vurayım; yara veremezsiniz’’

Yıkılan düz beton köprülerin yerine bu kez kemerli ve taş köprülerin yapılması için Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’na talimat verdiğini, yıkılan evlerinde bir yıl içinde yapılacağını söyleyen Erdoğan, muhalefet partilerinin afet günlerinde yaptığı eleştirilerin amacının kendisine yara vermek olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı, ‘‘felaketler ülkelerin ve milletlerin birlik, paylaşma hasletlerinin öne çıktığı dönemlerdir. Bu işin siyaseti olmaz. Ama bakıyorum ki bazı kanallarda siyasetle uzaktan yakından alakası olmayan tipler çıkıyor. Bu konuda bir gramlık iş üretememiş olanlar ileri geri konuşuyorlar. Biz işimize bakacağız. Onların bu şekilde yaklaşımı bizi üzmez. Bizi üzen nedir biliyor musunuz? Böyle bir zamanda bir olmamız, beraber olmamız lazım. Ama onlar hala gelip de Erdoğan'a nasıl vurayım da ona yara vurayım. Yara veremezsiniz. Hiç merak etmeyin bu millet hiçbir zaman çömelmedi, yine çömelmeyeceğiz. Bu devlet hiçbir zaman çökmedi, yıkılmadı yine yıkılmayacağız ve süratle en kısa zamanda bütün mağduriyetleri gidermenin gayreti içerisinde olacağız’’ diye konuştu.